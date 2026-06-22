Đà Nẵng đề xuất mở rộng hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực

Đà Nẵng và Indonesia đã duy trì quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Indonesia khoảng 15,5 triệu USD, nhập khẩu đạt 110,7 triệu USD. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối du lịch. Đặc biệt, từ tháng 3/2026, đường bay thẳng Bali – Đà Nẵng được đưa vào khai thác với 4 chuyến/tuần. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 28.700 lượt khách Indonesia, góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai bên.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bên phải) tiếp và làm việc với ông Adam M. Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam

Ông Adam M. Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong những năm qua; đồng thời khẳng định Indonesia luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Indonesia với Đà Nẵng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian tới.

Đà Nẵng mong muốn tăng cường hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Denpasar (Bali), tiến tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao và kinh tế. Thành phố cũng mong muốn Đại sứ quán Indonesia hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thu hút các nhà đầu tư Indonesia đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các dự án trọng điểm của thành phố như Khu Công nghệ cao, cảng biển, hạ tầng đô thị, cảng du lịch, Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, trong bối cảnh Indonesia đang thúc đẩy hợp tác công nghệ số với Việt Nam, Đà Nẵng mong muốn tham gia các chương trình hợp tác về đô thị thông minh, chuyển đổi số và công nghệ cao giữa hai nước…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Thời gian tới, tôi đề nghị ngài Đại sứ với vai trò của mình, tạo mọi điều kiện để Đà Nẵng quảng bá, thúc đẩy cơ hội hợp tác phát triển du lịch, kinh tế xã hội, công nghiệp. Chúng tôi luôn chào đón các nhà đầu tư của Indonesia đến với thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia cũng như mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương của Indonesia sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, tầm nhìn mới, nhằm hiện thực hóa lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước”.