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Đà Nẵng đón gần 804 triệu USD vốn nước ngoài trong 10 tháng năm 2026

Thứ Bảy, 22:16, 07/11/2026
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VOV.VN - 10 tháng năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào thành phố Đà Nẵng đã gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó hơn 90% mức tăng từ các dự án cấp mới.

Theo Thống kê Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố ghi nhận mức tăng khá ở cả nguồn vốn trong nước và nước ngoài. Đến cuối tháng 10, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký mới và tăng thêm đạt hơn 195 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 78 dự án cấp mới có tổng vốn đăng ký hơn 100 ngàn tỷ đồng; 31 dự án điều chỉnh bổ sung gần 94.000 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là các dự án hiện có đều tăng thêm vốn. 

Da nang don gan 804 trieu usd von nuoc ngoai trong 10 thang nam 2026 hinh anh 1
Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài góp phần vào tăng trưởng và nguồn thu ngân sách của thành phố Đà Nẵng.

Tính chung 10 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 800 triệu USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, 130 dự án cấp mới có tổng vốn gần 630 triệu USD.

Da nang don gan 804 trieu usd von nuoc ngoai trong 10 thang nam 2026 hinh anh 2
Một nhà máy của nhà đầu tư nước ngoài tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần tiếp tục thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư: “Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Chúng ta phải phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị và từng cán bộ, công chức”.

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Thu hút FDI phải tạo sức lan tỏa cho doanh nghiệp Việt

VOV.VN - ĐBQH cho rằng, thu hút các tập đoàn lớn, dự án FDI quy mô lớn mới là thành công bước đầu. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp Việt Nam có tham gia được vào chuỗi cung ứng, tiếp nhận công nghệ và gia tăng giá trị trong nước hay không.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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