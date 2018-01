Đà Nẵng đón tấn hàng đầu tiên qua cảng trong năm mới 2018

Sáng nay (1/1), Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức đón tấn hàng đầu tiên trong năm mới 2018 và công bố tấn hàng thứ 8 triệu thông qua cảng Đà Nẵng trong năm 2017.

Tàu Lucky Mery chở 200 TEUS hàng xuất khẩu đầu tiên trong năm mới cập cảng Đà Nẵng.

Chuyến hàng đầu tiên trong năm mới 2018 cập cảng Đà Nẵng có trọng tải hơn 200 TEUS do tàu Lucky Merry, quốc tịch Liberia vận chuyển. Kết thúc năm 2017, sản lượng hàng hoá thông qua cảng Đà Nẵng đạt mốc hơn 8 triệu tấn, tăng 11% so với năm trước, trong đó sản lượng container đạt 350.000 TEUS, tăng 9,7% so với năm trước.

Cảng Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị thế là cảng container số 1 ở khu vực miền Trung và là một trong những cảng biển lớn hiện đại nhất Việt Nam. Cảng Đà Nẵng cũng góp phần phát triển du lịch của thành phố thông qua việc đón 82 lượt tàu du lịch với 148.000 khách và thuyền viên cập cảng.

Đến nay, Cảng Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng 2 cầu tàu mới giai đoạn 2 tại cảng Tiên Sa. Gia tăng thêm 500 mét cầu tàu, nâng tổng chiều dài cầu bến lên đến 1.700 mét. Năm 2017, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đầu tư hơn 800 tỷ đồng đưa 4 cẩu đa năng vào sử dụng đáp ứng năng lực cẩu, bốc xếp hàng hoá qua cảng.

Ông Nguyễn Hữu Sia, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng cho biết, mục tiêu sản lượng qua cảng Đà Nẵng năm 2018 sẽ đạt 8,5 triệu tấn hàng hóa.

"Với cơ sở hạ tầng hoàn thiện về phần cầu tàu để đón tàu container và tàu khách, chúng tôi đầu tư một số thiết bị. Trong năm 2018, phấn đấu đón 8,5 triệu tấn và 150.000 hành khách qua bến cảng. Với điều kiện thị trường tương đối tốt, chúng tôi tin rằng năm 2018 sẽ gặt được nhiều thắng lợi", ông Nguyễn Hữu Sia chia sẻ./.