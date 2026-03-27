Đà Nẵng giải ngân gần 84% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Sáu, 15:04, 27/03/2026
VOV.VN - Giai đoạn 2021–2025, Đà Nẵng đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 84% trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều chỉ tiêu giảm nghèo vượt kế hoạch.

Về nguồn lực, tổng vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2025 của Đà Nẵng gần 9.900 tỷ đồng. Đến hết tháng 1/2026, toàn thành phố đã giải ngân hơn 8.280 tỷ đồng, đạt khoảng 84%. Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt 91%; giảm nghèo bền vững đạt 78% và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đạt 77%.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố Đà Nẵng còn 2,48%, giảm hơn một nửa so với đầu kỳ và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh xuống còn 26,97%, bình quân mỗi năm giảm hơn 9%, cao gấp nhiều lần mức yêu cầu.

Trong xây dựng nông thôn mới, trước khi sáp nhập, toàn thành phố có 144 xã đạt chuẩn, trong đó nhiều xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, số xã đạt chuẩn còn 41/70 xã, tương đương 58,5%, và từ năm 2026 sẽ phải đánh giá lại theo bộ tiêu chí mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai các chương trình tại các địa phương còn nhiều khó khăn như việc bàn giao dự án về cấp xã còn chậm, một số địa phương lúng túng trong thủ tục chuyển nguồn vốn, dẫn đến tiến độ giải ngân chưa đồng đều. Việc xác định nguồn vốn chưa phân bổ sau sáp nhập cũng còn vướng mắc do số liệu chưa thống nhất. Bước sang giai đoạn 2026–2030, theo chủ trương mới, các địa phương tự cân đối ngân sách như Đà Nẵng sẽ không còn nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các chương trình này. Điều này đặt ra áp lực lớn về nguồn lực, khi thành phố dự kiến phải bố trí khoảng 7.000 tỷ đồng trong 5 năm để đảm bảo mục tiêu.

Theo ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng kiến nghị tiếp tục tận dụng tối đa nguồn vốn còn lại của giai đoạn trước, đồng thời đề xuất Trung ương xem xét hỗ trợ và ưu tiên bố trí vốn đầu tư công trung hạn, kết hợp huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai hiệu quả các chương trình trong thời gian tới.

ÔngTrần Nam Hưng cho biết thêm: “Để đạt được các mục tiêu trong thời gian tới, các đơn vị khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố. Địa phương nào chưa củng cố Ban quản lý, Ban chỉ đạo thì phải làm ngay. Từ nay đến ngày 10/4/2026, tất cả những công việc liên quan đến tổ chức bộ máy, không còn địa phương nào chưa thực hiện”.

Nghị quyết mới - dư địa mới để Đà Nẵng bứt phá

VOV.VN - Nghị quyết số 259/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024 của Quốc hội vừa ban hành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố Đà Nẵng. Đây là nền tảng quan trọng xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của miền Trung - Tây Nguyên.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng miền núi giảm nghèo chương trình MTQG
6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (27/3), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (đợt 2) với 6 tổ chức quốc tế cam kết tài trợ gần 2,79 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng.

VOV.VN - Sáng nay (27/3), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (đợt 2) với 6 tổ chức quốc tế cam kết tài trợ gần 2,79 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng.

Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng

VOV.VN - Chiều 23/3, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại thành phố đến năm 2030”, khẳng định quan điểm tiếp cận blockchain không theo trào lưu mà xuất phát từ thực tiễn quản trị dữ liệu và phát triển kinh tế số.

VOV.VN - Chiều 23/3, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại thành phố đến năm 2030”, khẳng định quan điểm tiếp cận blockchain không theo trào lưu mà xuất phát từ thực tiễn quản trị dữ liệu và phát triển kinh tế số.

Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng có nhiều tín hiệu tốt trong thu hút đầu tư. Đà Nẵng định hướng lựa chọn các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng có nhiều tín hiệu tốt trong thu hút đầu tư. Đà Nẵng định hướng lựa chọn các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.

