Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội 700 tỷ đồng, giải quyết chỗ ở gần 2.200 người

Dự án xây dựng trên diện tích gần 24.000 m2, tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, gồm 4 khối chung cư cao 7 tầng với 684 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.200 người. Công trình dự kiến thi công từ quý III năm 2026 đến quý IV năm 2028.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án này nằm trong Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” của Chính phủ. Riêng thành phố Đà Nẵng được giao phát triển gần 29.000 căn hộ giai đoạn 2026-2030, trong đó năm 2026 đặt mục tiêu gần 5.000 căn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại lễ khởi công

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về chỗ ở, mà còn hướng tới hình thành những khu dân cư đồng bộ, có điều kiện sống ổn định, gắn bó lâu dài với đô thị.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến

“Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, tôi đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công nghiêm túc, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai thông suốt, đúng tiến độ đề ra”, bà Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu.