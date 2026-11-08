English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng phê duyệt dự án luồng Cửa Lở hơn 7.585 tỷ đồng, đón tàu 50.000 tấn

Chủ Nhật, 12:20, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Luồng Cửa Lở tại TP Đà Nẵng sau khi được đầu tư trên địa bàn các xã Tam Anh, Tam Hải và Núi Thành được kỳ vọng sẽ mở thêm đầu mối giao thương cho miền Trung, Tây Nguyên với Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở, tổng mức đầu tư hơn 7.585 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Dự án triển khai trên địa bàn các xã Tam Anh, Tam Hải và Núi Thành nhằm xây dựng tuyến luồng hàng hải qua Cửa Lở cùng hệ thống công trình bảo vệ luồng, báo hiệu hàng hải đồng bộ, đáp ứng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 tấn.

Da nang phe duyet du an luong cua lo hon 7.585 ty dong, don tau 50.000 tan hinh anh 1
Cảng biển Chu Lai nhìn từ trên cao

Tuyến luồng dài khoảng 6,6 km, rộng 140 m. Dự án đầu tư hai tuyến đê chắn sóng, chắn cát phía biển dài 2.530 m và kè bảo vệ hai bên bờ Cửa Lở dài 2.037 m. Khối lượng nạo vét dự kiến gần 18 triệu mét khối.

Sau khi hoàn thành, luồng hàng hải này dự kiến đáp ứng nhu cầu vận chuyển từ 7,5 đến 9 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030, tăng lên 22 triệu tấn mỗi năm vào năm 2050. Dự án không sử dụng vốn nhà nước, thanh toán bằng quỹ đất gồm Khu công nghiệp cảng và hậu cần cảng Tam Hòa rộng 744 ha và Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (khu vực 1) rộng gần 591 ha.

Công trình dự kiến xây dựng từ quý IV năm 2026 đến quý IV năm 2028. Nhà đầu tư dự kiến được lựa chọn qua đấu thầu rộng rãi trong nước, tổ chức trong quý IV năm 2026. Khi hoàn thành, luồng Cửa Lở sẽ góp phần khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển phía Nam thành phố Đà Nẵng, giảm chi phí logistics và thu hút đầu tư.

cang-da-nang-nam-trong-vinh-da-nang-hien-la-mot-khau-quan-trong-trong-chuoi-dich-vu-logistics-cua-khu-vuc-mien-trung.jpg

Sở hữu 14/34 cảng biển cả nước, miền Trung vẫn chỉ đóng góp hơn 19% GDP

VOV.VN - Miền Trung sở hữu 14/34 cảng biển, 12 cảng hàng không, 11 khu kinh tế ven biển cả nước, nhưng với gần 27% dân số mới chỉ đóng góp 19,26% GDP. Nghịch lý này vừa được đặt lên bàn tại Phiên bàn tròn khu vực miền Trung, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, tổ chức ngày 26/9 tại thành phố Đà Nẵng.

Long Phi/ VOV - Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hải Phòng hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển cảng biển, logistics
Hải Phòng hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển cảng biển, logistics

VOV.VN - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng vừa tổ chức tọa đàm lấy ý kiến xây dựng pháp luật về hàng hải, tài nguyên và môi trường biển nhằm phát triển cảng biển và logistics.

Hải Phòng hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển cảng biển, logistics

Hải Phòng hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển cảng biển, logistics

VOV.VN - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng vừa tổ chức tọa đàm lấy ý kiến xây dựng pháp luật về hàng hải, tài nguyên và môi trường biển nhằm phát triển cảng biển và logistics.

Luồng lạch ở Lâm Đồng bồi lấp, ghe tàu cập bến khó khăn
Luồng lạch ở Lâm Đồng bồi lấp, ghe tàu cập bến khó khăn

VOV.VN - Luồng lạch tại các cửa biển ở Lâm Đồng bị bồi lấp khiến tàu cá ra vào cảng gặp nhiều khó khăn, có lúc phải nhờ phương tiện lai dắt mới có thể cập bến.

Luồng lạch ở Lâm Đồng bồi lấp, ghe tàu cập bến khó khăn

Luồng lạch ở Lâm Đồng bồi lấp, ghe tàu cập bến khó khăn

VOV.VN - Luồng lạch tại các cửa biển ở Lâm Đồng bị bồi lấp khiến tàu cá ra vào cảng gặp nhiều khó khăn, có lúc phải nhờ phương tiện lai dắt mới có thể cập bến.

Tàu nạo vét luồng lạch vừa hạ thuỷ đã chìm tại cảng La Gi, Lâm Đồng
Tàu nạo vét luồng lạch vừa hạ thuỷ đã chìm tại cảng La Gi, Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 12/1, lực lượng chức năng đang trục vớt một tàu phục vụ công tác nạo vét luồng lạch, bị chìm tại cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Tàu nạo vét luồng lạch vừa hạ thuỷ đã chìm tại cảng La Gi, Lâm Đồng

Tàu nạo vét luồng lạch vừa hạ thuỷ đã chìm tại cảng La Gi, Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 12/1, lực lượng chức năng đang trục vớt một tàu phục vụ công tác nạo vét luồng lạch, bị chìm tại cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Luồng lạch cảng Mỹ Á bồi lấp, tàu thuyền ra vào khó khăn
Luồng lạch cảng Mỹ Á bồi lấp, tàu thuyền ra vào khó khăn

VOV.VN - Khu neo trú tàu thuyền và cảng cá Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi rộng 1,7 hecta, có sức chứa khoảng 400 tàu cá. Thời gian này đang mùa đánh bắt hải sản, nhưng tại khu neo trú tàu thuyền và cảng Mỹ Á vắng vẻ, đìu hiu. Nguyên nhân là luồng lạch bị bồi lấp, tàu cá công suất lớn khó ra vào.

Luồng lạch cảng Mỹ Á bồi lấp, tàu thuyền ra vào khó khăn

Luồng lạch cảng Mỹ Á bồi lấp, tàu thuyền ra vào khó khăn

VOV.VN - Khu neo trú tàu thuyền và cảng cá Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi rộng 1,7 hecta, có sức chứa khoảng 400 tàu cá. Thời gian này đang mùa đánh bắt hải sản, nhưng tại khu neo trú tàu thuyền và cảng Mỹ Á vắng vẻ, đìu hiu. Nguyên nhân là luồng lạch bị bồi lấp, tàu cá công suất lớn khó ra vào.

Quảng Bình đề nghị Công ty Phương Thành dừng việc nạo vét luồng lạch vì thiếu thủ tục
Quảng Bình đề nghị Công ty Phương Thành dừng việc nạo vét luồng lạch vì thiếu thủ tục

VOV.VN - UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa chỉ đạo các đơn vị làm rõ thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Phương Thành (viết tắt là Công ty Phương Thành) khai thác cát khi chưa hoàn tất thủ tục, tự lập các bến bãi tập kết gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

Quảng Bình đề nghị Công ty Phương Thành dừng việc nạo vét luồng lạch vì thiếu thủ tục

Quảng Bình đề nghị Công ty Phương Thành dừng việc nạo vét luồng lạch vì thiếu thủ tục

VOV.VN - UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa chỉ đạo các đơn vị làm rõ thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Phương Thành (viết tắt là Công ty Phương Thành) khai thác cát khi chưa hoàn tất thủ tục, tự lập các bến bãi tập kết gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp