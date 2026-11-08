Đà Nẵng phê duyệt dự án luồng Cửa Lở hơn 7.585 tỷ đồng, đón tàu 50.000 tấn

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở, tổng mức đầu tư hơn 7.585 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Dự án triển khai trên địa bàn các xã Tam Anh, Tam Hải và Núi Thành nhằm xây dựng tuyến luồng hàng hải qua Cửa Lở cùng hệ thống công trình bảo vệ luồng, báo hiệu hàng hải đồng bộ, đáp ứng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 tấn.

Cảng biển Chu Lai nhìn từ trên cao

Tuyến luồng dài khoảng 6,6 km, rộng 140 m. Dự án đầu tư hai tuyến đê chắn sóng, chắn cát phía biển dài 2.530 m và kè bảo vệ hai bên bờ Cửa Lở dài 2.037 m. Khối lượng nạo vét dự kiến gần 18 triệu mét khối.

Sau khi hoàn thành, luồng hàng hải này dự kiến đáp ứng nhu cầu vận chuyển từ 7,5 đến 9 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030, tăng lên 22 triệu tấn mỗi năm vào năm 2050. Dự án không sử dụng vốn nhà nước, thanh toán bằng quỹ đất gồm Khu công nghiệp cảng và hậu cần cảng Tam Hòa rộng 744 ha và Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (khu vực 1) rộng gần 591 ha.

Công trình dự kiến xây dựng từ quý IV năm 2026 đến quý IV năm 2028. Nhà đầu tư dự kiến được lựa chọn qua đấu thầu rộng rãi trong nước, tổ chức trong quý IV năm 2026. Khi hoàn thành, luồng Cửa Lở sẽ góp phần khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển phía Nam thành phố Đà Nẵng, giảm chi phí logistics và thu hút đầu tư.