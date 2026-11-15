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Đà Nẵng tăng cường phòng, chống buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chủ Nhật, 11:35, 15/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế nắm tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây buôn lậu, sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn; tăng cường điều tra, xử lý các hành vi vi phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, hoạt động qua không gian mạng. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong điều tra, xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ… trên các website, ứng dụng thương mại điện tử.

Da nang tang cuong phong, chong buon lau va xam pham quyen so huu tri tue hinh anh 1
Lực lượng quản lý thị trường TP. Đà Nẵng kiểm tra hàng hóa bán tại các chợ, cửa hàng trên địa bàn thành phố 

Sở Công Thương thành phố chủ trì xây dựng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã QR, sử dụng tem chống hàng giả điện tử; Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng phân biệt hàng thật, hàng giả cho các cơ sở kinh doanh.

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ cao về giả mạo, không rõ nguồn gốc, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; Tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm bán lẻ, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh online; phối hợp với các sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Các sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân về vai trò của khoa học và công nghệ trong nhận diện, truy xuất nguồn gốc và phân biệt hàng thật, hàng giả. Thành phố khuyến khích ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến như tem truy xuất nguồn gốc, mã QR, blockchain để hỗ trợ công tác quản lý và kiểm soát thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước.

Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định. Trường hợp có vướng mắc, vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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