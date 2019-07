Đà Nẵng tăng trưởng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Đáng lo ngại nhất là tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chỉ đạt 6,21%, thấp hơn mức tăng 7,24% cùng kỳ năm trước, xếp vị trí thứ 3 trong 5 địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đà Nẵng cũng là địa phương có mức tăng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Tại hội nghị Thành ủy mở rộng sáng nay (3/7), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị chính quyền thành phố tập trung các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế.



6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng phát triển ổn định, thu ngân sách đạt khá. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu có dấu hiệu suy giảm và đạt khá thấp so với kế hoạch. Trong đó, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 4%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ chỉ bằng một nửa kế hoạch.

Đáng lo ngại, tăng trưởng GRDP của thành phố chỉ đạt 6,21%, thấp hơn mức tăng 7,24% cùng kỳ năm trước, xếp vị trí thứ 3 trong 5 địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đà Nẵng cũng là địa phương có mức tăng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số doanh nghiệp quy mô lớn, tỷ lệ đóng góp cao lại chững lại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nói về nguyên nhân của thực trạng này, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, do quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng và khó khăn thị trường nên một số ngành công nghiệp tăng trưởng thấp, thậm chí giảm rất sâu. Cụ thể, dệt may giảm 37% do Công ty cổ phần Quốc tế Vinatex dừng hoạt động phân xưởng dệt vải chuyển sang kinh doanh thương mại; Sắt thép giảm 36% do 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc tạm dừng hoạt động:

“Do quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng và khó khăn thị trường nên một số ngành công nghiệp tăng trưởng thấp, thậm chí giảm rất sâu. Trong quá trình triển khai Nghị quyết 33 nay là Nghị quyết 43 thanh phố đã và đang tập trung chuyển đổi theo hướng phát triển theo chiều sâu, xây dựng thành phố môi trường, do vậy một số ngành công nghiệp bị ảnh hưởng” - ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói.

Theo ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thì thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị chính quyền thành phố cần đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục rà soát và hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài.

“Tăng trưởng GRDP đạt thấp so với kế hoạch và mức tăng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, một số chỉ tiêu có dấu hiệu sụt giảm. Tôi mong rằng đề ra các giải pháp nâng cao chỉ tiêu đạt thấp nhất là các chỉ tiêu về tổng sản phẩm xã hội, phát triển công nghiệp xây dựng tạo tiền đề cho mức tăng trưởng các năm tiếp theo và tiếp cận với mức tăng trưởng của Nghị quyết 43” - ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói./.