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Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai tại dự án khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu

Thứ Ba, 09:57, 23/06/2026
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VOV.VN - Thanh tra Đà Nẵng vừa kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong triển khai dự án khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu; chỉ rõ trách nhiệm của các sở, ngành và những tổ chức, cá nhân liên quan.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án đất đai, khơi thông nguồn lực, phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Dự án Khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu do Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (DMT) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng đất hơn 215 ngàn m2, tổng mức đầu tư hơn 530 tỉ đồng. Từ năm 2012, UBND thành phố Đà Nẵng kêu gọi đầu tư và giao Công ty Việt In thực hiện. Sau đó Việt In sáp nhập vào Công ty DMT.

Da nang thao go vuong mac ve dat dai tai du an khu do thi phong nam - hoa chau hinh anh 1
Hiện trạng khu vực Phong Nam- Hòa Châu

Kết luận thanh tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là các sở, ban, ngành chưa tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất thuộc quy hoạch xây dựng chi tiết của địa phương, để trình HĐND cùng cấp thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất chưa đảm bảo đầy đủ quy định pháp luật. Trách nhiệm này thuộc về UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), Sở Tài chính (cũ), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ), Sở Xây dựng (cũ), Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng (cũ) và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng được giao nhiệm vụ mời thầu nhưng không thực hiện đúng quy định pháp luật.

Việc phê duyệt lại đơn giá đất để kêu gọi đầu tư lần 2 làm giảm thu ngân sách nhà nước hơn 16 tỉ đồng. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND thành phố, Hội đồng thẩm định giá đất và đơn vị liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (cũ) chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc hướng dẫn, xử lý kiến nghị của Công ty DMT theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Sở Tài chính (Sở Kế hoạch và Đầu tư trước đây) cũng chưa báo cáo đầy đủ quy định pháp luật để khẳng định Công ty DMT có được kế thừa quyền và nghĩa vụ tại dự án này. Công ty Việt In không đảm bảo năng lực thực hiện dự án.

Da nang thao go vuong mac ve dat dai tai du an khu do thi phong nam - hoa chau hinh anh 2
Thành phố Đà Nẵng tích cực tháo gỡ vướng mắc về đất đai

Chánh Thanh tra Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, tháo gỡ vướng mắc của dự án theo Nghị quyết 170, Nghị quyết 29 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính... của dự án, đảm bảo quy định pháp luật và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án đất đai theo kết luận thanh tra, bản án, đến nay đạt khoảng 96%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều dự án lớn, chỉ mới tháo gỡ được những thủ tục đơn giản. Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc các dự án để khơi thông nguồn lực đất đai.

PV/VOV-Miền Trung
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