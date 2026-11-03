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Đà Nẵng thúc đẩy kết nối hàng không và hợp tác công nghệ mới tại Sydney

Thứ Ba, 19:06, 03/11/2026
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VOV.VN - Các cuộc trao đổi tập trung vào xúc tiến đường bay thẳng Đà Nẵng – Western Sydney, ứng dụng công nghệ kết nối không dây, cảm biến thông minh và hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ máy bay không người lái.

Ngày 3/11, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu có các hoạt động làm việc với cơ sở nghiên cứu và đối tác hàng không tại Sydney. Các cuộc trao đổi tập trung vào xúc tiến đường bay thẳng Đà Nẵng – Western Sydney, ứng dụng công nghệ kết nối không dây, cảm biến thông minh và hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ máy bay không người lái.

Tìm lời giải công nghệ cho những nhu cầu thực tiễn

Tại Đại học Sydney (University of Sydney), đoàn công tác làm việc với Giáo sư Yonghui Li, Giám đốc Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Vô tuyến, cùng các nhà khoa học nghiên cứu về truyền thông không dây. Phía trường giới thiệu các kết quả nghiên cứu về Wi-Fi tầm xa, cảm biến dựa trên tín hiệu Wi-Fi, trí tuệ nhân tạo (AI) và những ứng dụng trong đời sống, sản xuất, quản lý

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Ông Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (phải) đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Australia

Điểm đáng chú ý là giải pháp Wi-Fi tầm xa có khả năng mở rộng vùng kết nối lên hàng trăm mét, thậm chí xa hơn trong điều kiện phù hợp. Nhóm nghiên cứu cũng phát triển thiết bị có thể lắp trên xe cứu hỏa, cứu thương, xe cảnh sát và phương tiện cứu hộ để tạo vùng kết nối di động quanh khu vực làm nhiệm vụ. Đây là hướng công nghệ đang được nghiên cứu, thử nghiệm tại một số địa bàn ven biển và khu vực có điều kiện hạ tầng viễn thông hạn chế ở Australia.

Từ đặc điểm địa hình của Đà Nẵng, đoàn công tác đặc biệt quan tâm khả năng ứng dụng tại bán đảo Sơn Trà và các xã miền núi phía Tây, nơi còn những vùng lõm sóng do địa hình chia cắt. Việc thử nghiệm Wi-Fi tầm xa được nhìn nhận như giải pháp bổ sung cho mạng viễn thông hiện có, phục vụ du lịch, quản lý rừng, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thiên tai; đồng thời phải làm rõ điều kiện đường truyền, vùng phủ và độ ổn định khi triển khai thực tế.

Một hướng nghiên cứu khác được giới thiệu là cảm biến Wi-Fi (Wi-Fi Sensing), có thể phân tích chuyển động và phát hiện dấu hiệu bất thường để hỗ trợ cảnh báo an toàn, chăm sóc người cao tuổi. Công nghệ này gợi mở khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ y tế thông minh và “kinh tế bạc” (Silver Economy) – lĩnh vực gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi.

Trao đổi về môi trường đầu tư, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), giới thiệu tiềm năng thu hút hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, thiết kế và sản xuất thiết bị tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Xúc tiến mở đường bay thẳng Đà Nẵng – Western Sydney

Tại Sân bay quốc tế Western Sydney (Western Sydney International Airport – WSI), ông Ngô Xuân Thắng cùng đoàn công tác thành phố đã làm việc với lãnh đạo sân bay, trao đổi khả năng hình thành đường bay thẳng nối Đà Nẵng với cửa ngõ hàng không mới của bang New South Wales.

Sân bay Western Sydney chính thức khai thác hành khách từ ngày 25-10-2026, có công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 10 triệu hành khách mỗi năm và khả năng hoạt động 24 giờ/ngày, không áp dụng giới nghiêm bay. Trong giai đoạn đầu xây dựng mạng đường bay, WSI mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường quốc tế mới, trong đó có Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

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Xúc tiến đường bay thẳng Đà Nẵng- Western Sydney

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, kết nối Đà Nẵng – Western Sydney không chỉ phục vụ du lịch mà còn tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa miền Trung Việt Nam với Australia. Đà Nẵng có lợi thế về nghỉ dưỡng biển, golf, du lịch sinh thái và các di sản văn hóa miền Trung; đồng thời đang phát triển Khu Công nghệ cao, các khu công nghiệp và Khu thương mại tự do, làm gia tăng nhu cầu kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Về hạ tầng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn ICAO, có khả năng khai thác tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và tương đương. Theo quy hoạch được phê duyệt tháng 2-2026, cảng có công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Nhà ga quốc tế T2 được Skytrax công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao trong ba năm liên tiếp 2024–2026; toàn sân bay đứng thứ 75 trong danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026.

Nhu cầu thị trường cũng tạo thêm cơ sở để nghiên cứu đường bay mới. Trong chín tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 376.981 lượt khách Australia, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc khai thác đường bay thẳng cần được tính toán trên cơ sở dữ liệu khách hai chiều, đặc điểm mùa vụ, năng lực đội tàu bay và tính hiệu quả thương mại của từng phương án.

Tại cuộc làm việc, phía Đà Nẵng đề nghị hai bên phối hợp với các hãng hàng không nghiên cứu thị trường, lựa chọn tần suất khai thác phù hợp và xem xét các hoạt động quảng bá điểm đến, hỗ trợ xúc tiến đường bay theo quy định. Các nội dung trao đổi hướng tới xây dựng cơ sở thực tiễn cho khả năng kết nối trực tiếp Đà Nẵng – Western Sydney trong thời gian tới.

Mở hướng hợp tác về công nghệ UAV và kinh tế không gian tầm thấp

Cũng trong chương trình công tác tại Sydney, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Drone Tiên tiến (Advanced Drone Systems Research Centre) thuộc Đại học Macquarie (Macquarie University). Giáo sư Richard Han, Giám đốc Trung tâm, cùng các nhà khoa học giới thiệu hệ sinh thái nghiên cứu liên ngành về máy bay không người lái (UAV), từ thiết kế, điều khiển tự hành đến an toàn bay và thương mại hóa công nghệ.

Các công nghệ được giới thiệu gồm nhiều UAV phối hợp nâng và vận chuyển hàng hóa; chuyển kiện hàng, thay pin giữa các UAV ngay trên không để kéo dài nhiệm vụ; sử dụng LiDAR phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều UAV; ứng dụng AI tự lựa chọn điểm hạ cánh an toàn; cùng các nghiên cứu nâng cao hiệu suất động cơ, khí động học và khả năng bàn giao mục tiêu quan trắc giữa những thiết bị bay.

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Ông Vũ Quang Hùng- Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (trái) tặng quà Giáo sư Richard Han, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Drone Tiên tiến

Đáng chú ý, dự án thay pin UAV trên không của nhóm nghiên cứu nhận tài trợ 2,24 triệu AUD từ chương trình Australia’s Economic Accelerator, phối hợp với đối tác doanh nghiệp DroneX để thúc đẩy thương mại hóa. Trung tâm cũng có không gian bay thử trong nhà khoảng 10 × 10 × 6 m, kết hợp khu chế tạo nguyên mẫu và các địa điểm thử nghiệm ngoài trời, nhằm rút ngắn chu trình thiết kế, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm.

Tại buổi trao đổi, ông Vũ Quang Hùng đặt ra nhiều bài toán ứng dụng gắn với điều kiện Đà Nẵng: giám sát rừng, biển và sông ngòi bằng UAV đa cảm biến; phát hiện cháy rừng, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; quản lý hạ tầng, môi trường; nghiên cứu logistics tầm thấp và các dịch vụ trình diễn UAV phục vụ du lịch, sự kiện. Phía Macquarie cho rằng mỗi giải pháp cần được xác định trên một nhiệm vụ cụ thể, với yêu cầu rõ ràng về cảm biến, phần mềm, phạm vi hoạt động, an toàn bay và chi phí đầu tư, vận hành.

Trên cơ sở đó, đại diện DSEZA đề xuất nghiên cứu khả năng hợp tác xây dựng cơ sở R&D, thử nghiệm, phát triển phần mềm và thương mại hóa công nghệ UAV tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, với sự tham gia của các trường đại học và doanh nghiệp. Giáo sư Richard Han bày tỏ sự quan tâm đến triển vọng mở rộng hợp tác, xem xét hình thành một trung tâm nghiên cứu chung với các đối tác tại Đà Nẵng; đồng thời cho biết sẽ trao đổi với đối tác công nghiệp liên quan đến công nghệ thay pin UAV trên không.

Các nội dung trên đang ở bước trao đổi định hướng, cần tiếp tục làm rõ đối tác thực hiện, quyền sở hữu công nghệ, điều kiện đầu tư và phương án thử nghiệm trước khi hình thành dự án cụ thể.

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Đà Nẵng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ này xác định rõ định hướng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư. Thành phố coi đây là một trong những động lực then chốt để địa phương bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

PV/VOV-Miền Trung
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