Đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ sớm quay trở lại

Cơ sở để tổ chức Fitch Ratings điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ tích cực sang ổn định phản ánh đánh giá của tổ chức này về tác động ngày càng lan rộng của đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến điều kiện tín dụng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, thông qua các kênh xuất khẩu, du lịch và sự giảm sút của tổng cầu.

Theo đại diện Bộ Tài chính, trong quá trình Bộ và các cơ quan liên quan làm việc với Fitch để đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia hồi cuối tháng 3, phía Việt Nam đã trao đổi và đưa ra những minh chứng thuyết phục về khả năng thích ứng của nền kinh tế được thể hiện rõ nét trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức như hiện nay.

Chuyên gia kinh tế, Nguyễn Minh Phong cho rằng, những giải pháp kịp thời của Chính phủ và sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đang mang lại hiệu quả trong bối cảnh hiện nay. Thực tế cho thấy, có nhiều cơ hội đang được mở ra đối với nhiều ngành, nghề, lĩnh vực có thế mạnh của nước ta. Những “kịch bản” hồi phục kinh tế ngay sau dịch Covid-19 đang được xây dựng ngay trong tuần tới sẽ xác định rõ những giải pháp để kinh tế Việt Nam có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

“Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Fitch cho thấy, Việt Nam vẫn giữ được uy tín trong cộng đồng quốc tế. Điều này dựa trên cơ sở chúng ta đã có một quá trình phát triển trong những năm vừa rồi khá tốt. Nhất là có cải thiện đáng kể về cân đối ngân sách, dự trữ ngoại hối, các hoạt động về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính trong nước. Bên cạnh đó, Việt Nam có triển vọng về thu hút đầu tư nước ngoài cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước, kinh tế tư nhân. Hy vọng, sau dịch Covid-19, những nội lực và sức nén của nền kinh tế sẽ được giải phóng để đạt được mức tăng trưởng cao trên 7%, như Fitch dự báo”, TS. Nguyễn Minh Phong nói.

Nhiều tín hiệu tích cực cho thấy, kinh tế Việt Nam sẽ sớm hồi phục sau dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, việc Fitch xác nhận giữ nguyên bậc tín nhiệm quốc gia ở mức BB phản ánh nhận định các điểm sáng về tín dụng của Việt Nam ít bị ảnh hưởng, trong đó bao gồm tiềm năng phát triển vững chắc trong trung hạn, môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định. Nợ Chính phủ được kiểm soát ở mức thấp và khả năng tiếp cận nguồn tài chính đối ngoại thuận lợi hơn so với các quốc gia cùng nhóm xếp hạng. Tổ chức này đánh giá cao việc Việt Nam đã tận dụng điều kiện kinh tế thuận lợi trong những năm qua để củng cố tình hình tài khóa và tích lũy dự trữ ngoại hối, góp phần tăng mức đệm dự phòng trước những rủi ro vĩ mô.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, có nhiều lý do để tin rằng, sau dịch bệnh, kinh tế của Việt Nam sẽ bật tăng trở lại. Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhưng việc tăng trưởng kinh tế 6,8% như mục tiêu đề ra là rất khó đạt được.

Về dự báo của Fitch về đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại vào năm 2021, với mức tăng trưởng dự kiến là 7,3%, ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, điều này còn phụ thuộc vào một số yếu tố. Nếu dịch bệnh sớm kết thúc, thị trường thế giới thuận lợi thì mới có thể đạt được vì nước ta phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

“Hàng trăm quốc gia hiện tại đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Các nền kinh tế lớn trên thế giới, kể cả Mỹ cũng bị tác động rất mạnh. Tôi đồng ý với Fitch là sau dịch bệnh, nền kinh tế của Việt Nam sẽ tăng trưởng bật lại. Tuy nhiên, mức tăng trưởng đạt 7,3% vào năm sau thì quá lạc quan”, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho hay.

Chuyên gia Đức: Kinh tế Việt Nam sẽ bật dậy nhanh sau Covid-19 VOV.VN- Những chính sách kinh tế gần đây của Việt Nam dường như sẽ hữu hiệu đối với nền kinh tế.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, với những gói hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng đang có thêm những nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Nhìn một cách tổng thể, Việt Nam đang thực hiện có hiệu quả về an ninh tiền tệ cũng như trật tự an toàn xã hội, do vậy, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài với những dự án FDI tiếp tục được triển khai trong năm nay và năm 2021. Cơ hội tiếp tục được mở ra trong thời gian tới. Nếu tận dụng tốt, việc tăng trưởng kinh tế ở mức trên 7% trong năm 2021 là khả quan.

“Cộng đồng doanh nghiệp của Thủ đô và cả nước đang tận dụng tốt các chính sách, đặc biệt là Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài việc kinh doanh an toàn, các doanh nghiệp đang chuyển đổi mô hình kinh doanh từ mô hình truyền thống sang mô hình kinh doanh trên nền tảng số. Hiện nay, đối với cộng đồng doanh nghiệp đang tận dụng nguồn vốn, các giải pháp tài chính, việc miễn giảm các loại thuế, phí và đầu tư vào những ngành mũi nhọn theo định hướng, cũng như các thế mạnh, các ngành nghề chủ lực mà các doanh nghiệp đang kinh doanh trong thời gian vừa qua”, ông Mạc Quốc Anh nói.

Đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng cho thấy, các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - tầng lớp trung lưu đang phát triển và khu vực tư nhân năng động, đáng chú ý là kinh tế hộ gia đình và các doanh nghiệp tư nhân của nước ta vẫn đang phát triển mạnh. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện. Giải ngân đầu tư công được cải thiện đáng kể, tăng gần 18% trong giai đoạn tháng 1-2 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Giải ngân sẽ tiếp tục được cải thiện trong năm 2020 vì đây là một trong các biện pháp tài khóa ưu tiên để ứng phó với dịch Covid-19. Số lượng lớn các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia hứa hẹn tăng cường việc tiếp cận thị trường cho Việt nam, đây là yếu tố thiết yếu cho sự phục hồi kinh tế sau Covid-19./.