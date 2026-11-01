Đặc sắc Lễ hội Rươi Vĩnh Thuận (Hải Phòng): Về miền di sản - Đón lộc phù sa

Nằm ở vùng hạ lưu sông Luộc và sông Thái Bình, xã Vĩnh Thuận (thành phố Hải Phòng) có hơn 226 ha bãi bồi nước lợ ven sông, thuận lợi cho loài rươi sinh trưởng, phát triển.

Xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Lễ hội Rươi lần thứ II – năm 2026 với chủ đề “Về miền di tích – đón lộc phù sa”.

Từ nhiều đời nay, nghề khai thác rươi đã gắn bó với đời sống người dân, tạo nên những sản phẩm ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương. Những năm gần đây, người dân được hướng dẫn áp dụng phương pháp canh tác sinh thái, cải tạo đất, chăm sóc đồng ruộng phù hợp với đặc tính sinh trưởng của rươi.

Bà Hoàng Thị Xìm (thôn Lác, xã Vĩnh Thuận) cho biết, sản lượng rươi được nâng lên đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình: "Nhà tôi có hơn 1 mẫu ruộng rươi, kinh tế cao hơn trồng lúa nhiều, so với lúa thì gấp mấy lần. Để khai thác hiệu quả thì phải cày bừa đất tơi xốp, canh tác đúng thời vụ. Đặc biệt, muốn rươi lên nhiều, rươi ngon, sạch sẽ thì không bao giờ được phun tí thuốc sâu, cứ thuận tự nhiên thôi".

Điểm nhấn của Lễ hội là hội thi ẩm thực rươi, giới thiệu các món ăn đặc trưng, như: chả rươi, mắm rươi, rươi kho niêu đất...

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, con rươi đã gắn bó với đời sống của người dân và tạo nên những sản phẩm ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương. Qua bàn tay khéo léo, người dân Vĩnh Thuận đã sáng tạo những món ăn đặc sắc, như: chả rươi, mắm rươi, rươi kho niêu đất cùng nhiều món ăn truyền thống khác. Mỗi món ăn từ rươi không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng câu chuyện về con người, phong tục, tập quán và tình yêu quê hương.

Tại Lễ hội Rươi lần thứ II - năm 2026, ông Đinh Phú Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận cho biết, địa phương định hướng phát triển nghề rươi gắn với xây dựng chuỗi liên kết từ khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; chú trọng xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và nâng cao uy tín thương hiệu “Rươi Vĩnh Thuận - Hải Phòng”, qua đó, nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Theo ông Đinh Phú Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận, địa phương định hướng phát triển nghề rươi gắn với xây dựng chuỗi liên kết từ khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc, những giá trị mà thiên nhiên ban tặng sẽ không thể duy trì lâu dài nếu thiếu ý thức bảo vệ môi trường và sự chung tay của cộng đồng. Việc phát triển nghề rươi phải đi đôi với bảo vệ nguồn nước, gìn giữ môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn giống tự nhiên, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây là con đường để nghề rươi không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn tiếp tục tạo sinh kế ổn định, bền vững cho các thế hệ mai sau", ông Đinh Phú Hiếu nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Lễ hội Rươi - Vĩnh Thuận năm 2026, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm ẩm thực. Điểm nhấn là hội thi ẩm thực rươi, giới thiệu các món ăn đặc trưng, như: chả rươi, mắm rươi, rươi kho niêu đất...; các gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP. Cùng với đó là các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt, cờ tướng, pháo đất và các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Trong chương trình Lễ hội, xã Vĩnh Thuận giới thiệu những nét văn hoá và nông sản đặc trưng của địa phương.

Đặc biệt, Lễ hội được tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia Miếu Lác, nơi thờ Đại Nguyên soái Lương Toàn và các tướng sĩ nhà Trần có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ XIII. Đây cũng là dịp để người dân, du khách tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Vĩnh Thuận, góp phần quảng bá hình ảnh và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.