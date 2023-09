Đại sứ Anh tại Việt Nam: Quan hệ thương mại Anh – Việt phát triển vượt bậc

Quan hệ Anh - Việt đang ở mức cao nhất mọi thời đại

Sáng nay (6/9), tại Hà Nội, Đại sứ quán Anh đã tổ chức họp báo khởi động chuỗi Lễ hội Vương quốc Anh tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Đại sứ Anh tại Việt Nam – ông Iain Frew - khẳng định: Quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đang ở mức cao nhất mọi thời đại với rất nhiều tiềm năng trong những năm tới.

Ông Iain Frew - Đại sứ Anh tại Việt Nam

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên triển khai có hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA). Minh chứng là tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam tính đến cuối năm 2022 đạt khoảng 6,9 tỷ USD, tăng 29 % so với năm trước, và gần đôi so với năm 2013, tăng gấp 3 lần so với năm 2010 khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Vương quốc Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu và là nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lớn thứ 9 trên thế giới.

Đáng chú ý, cuối tháng 3 vừa qua, Vương quốc Anh đã chính thức tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam là 1 trong những thành viên sáng lập.

Theo Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew, CPTPP sẽ bổ sung thêm cho hiệp định thương mại tự do giữa hai nước và tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại đang phát triển giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2021. Nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như thủy sản, dệt may, linh kiện điện tử, đồ gỗ, cà phê, gạo, hoa quả… sẽ có lợi thế khi tiếp cận thị trường Anh, trong bối cảnh nhiều quốc gia chưa có FTA với Vương quốc Anh, đón đầu làn sóng chuyển dịch nhu cầu do xu thế phát triển xanh và bền vững của Vương quốc Anh.

Lễ hội Vương quốc Anh tại Việt Nam

Trong hai ngày cuối tuần này (9-10/9/2023), Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ tổ chức Lễ hội Vương quốc Anh tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.

Cùng với sự tham gia của hơn 60 đối tác khác nhau, Lễ hội Vương quốc Anh hứa hẹn mang lại một khoảng thời gian tuyệt vời, là một lễ hội dành cho tất cả mọi người với mục tiêu tôn vinh sự hợp tác đa dạng giữa hai quốc gia, cũng như sự phong phú về văn hóa và nghệ thuật của Vương quốc Anh. Với một loạt các hoạt động hấp dẫn, Lễ hội mang đến cơ hội độc đáo để khám phá những đóng góp và mối liên kết sâu sắc của Vương quốc Anh với Việt Nam.

Người tham dự có thể đến thăm các gian hàng giáo dục của Lễ hội, nơi các đại diện xuất sắc từ hơn 20 trường đại học và tổ chức của Anh sẽ giới thiệu các chương trình giáo dục hàng đầu. Học sinh và phụ huynh cũng sẽ có cơ hội khám phá các chương trình học bổng hiện có của trường.

Các gian hàng tại Lễ hội cũng sẽ là nơi trưng bày các sản phẩm thương mại của Vương quốc Anh về các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính. Người tham gia cũng sẽ được tìm hiểu thêm về các dự án và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, thể hiện cam kết của cả hai quốc gia về một tương lai “xanh” hơn, bền vững hơn.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình của Lễ hội Vương quốc Anh, Đại sứ Anh tại Việt Nam, Iain Frew cùng với sự hỗ trợ của blogger ẩm thực Phan Anh sẽ trổ tài làm bánh scone truyền thống của Anh với công thức mang đậm dấu ấn mùa thu Hà Nội. Sự hợp tác thú vị này không chỉ thể hiện sự kết hợp hương vị từ cả hai nền văn hóa mà còn khắc hoạ sắc nét hơn về sự hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Anh tại Việt Nam, Iain Frew và thành viên ban nhạc huyền thoại 911 tại Họp báo sáng 6/9/2023

Trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí, Lễ hội Vương quốc Anh mang đến những màn trình diễn vô cùng lôi cuốn. Hãy sẵn sàng để bị mê hoặc bởi những đêm nhạc do ban nhạc 911 huyền thoại tới từ Vương quốc Anh và những phần trình diễn đầy thu hút của các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Mỹ Anh và Orange, các DJ tài năng Johnny Hồng Mao và MinDaniel. Những màn trình diễn được đầu tư cùng với sự hòa quyện của những giai điệu nhiều cảm xúc hứa hẹn sẽ làm bầu không khí thêm náo nhiệt.

Một điểm nhấn nữa của Lễ hội là đêm hội văn hóa với dàn nhạc giao hưởng và phần trình diễn thời trang, thể hiện một cách tinh tế sự sáng tạo của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Sau Hà Nội, Lễ hội Vương quốc Anh sẽ đến TP. Hồ Chí Minh vào ngày 16/9 và đến Đà Nẵng vào ngày 16/10.