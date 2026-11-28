Tại Đắk Lắk, vị trí bổ sung quy hoạch trạm dừng nghỉ thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột nằm tại xã Ea Ô, phía bên trái tuyến theo hướng từ Đắk Lắk đi Khánh Hòa, diện tích 4,46 ha.

Ông Đặng Thọ Dần, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A), cho biết, trong quy hoạch trước đây, tỉnh đã bố trí một trạm dừng nghỉ bên phải tuyến, với diện tích 2,48 ha.

Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột đã hoàn thành hơn 98% khối lượng thi công.

Việc bổ sung quy hoạch thêm trạm dừng nghỉ phía đối diện là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu của người và phương tiện khi cao tốc đi vào khai thác. Theo quy hoạch, trạm sẽ có các dịch vụ cung cấp nhiên liệu, trụ sạc điện, ăn uống và vệ sinh.

Đối với trạm bên phải, công tác thu hồi mặt bằng đã hoàn thành. Trạm mới bổ sung sẽ được triển khai các thủ tục sau khi quy hoạch chung của tỉnh Đắk Lắk được phê duyệt vào đầu tháng 12/2026. Hiện, các sở, ngành liên quan đang phối hợp với Ban A hoàn thiện thủ tục kêu gọi đầu tư, theo phương án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

“Đối với trạm dừng nghỉ, chủ đầu tư (Ban A) đang phối hợp với các sở, ngành báo cáo danh mục, lựa chọn nhà thầu. Về vốn đầu tư, phương án được lựa chọn là xã hội hóa 100%, với tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 232 tỷ đồng. Hiện dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư, phấn đấu hoàn thành xây dựng trong năm 2027 để đồng bộ với toàn bộ hạ tầng trên tuyến để cùng đưa vào sử dụng", ông Đặng Thọ Dần thông tin.