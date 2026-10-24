Đắk Lắk đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao thông

Những ngày cuối tháng 10, trên tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) vào cổng chính Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, Đắk Lắk không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng chục xe ben, máy xúc, xe lu hoạt động liên tục để san lấp, lu lèn nền đường.

Ông Hồ Như Viên, Chỉ huy trưởng nhà thầu thi công tại đây, cho biết dự án có kinh phí xây lắp hơn 39 tỷ đồng, gồm hai cầu và tuyến đường dài 1.400m Được bàn giao 100% mặt bằng hồi đầu tháng 10, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành tuyến đường vào cuối năm 2026.

Đường vào Khu công nghiệp Hòa Phú, Đắk Lắk đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

“Mấy ngày nay trời nắng ráo, công ty đang tăng cường máy móc, thiết bị, đồng thời động viên anh em tăng ca làm đêm để đẩy nhanh tiến độ. Hiện, chúng tôi đang tập trung san ủi, lu nền K95, sang K98 rồi rải đá tuyến bên phải; ở giữa thì đặt ống cống thoát nước, kết hợp thi công song song hai bên", ông Viên cho biết.

Cuối năm, Đắk Lắk càng thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông đô thị, nhiều nhất là ở Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa, cố gắng có nhiều tuyến đường mới đón năm mới.

Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, có chiều dài 1,7 km, phần đường đã được thảm nhựa.

Tại gói thầu xây lắp đường Nguyễn Đình Chiểu dài 1,7 km, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc doanh nghiệp thi công, cho biết đơn vị đang bố trí khoảng 20 phương tiện, máy móc cùng gần 100 nhân công, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 12 tới.

“Trên tinh thần đáp ứng tiến độ cao nhất mà chủ đầu tư yêu cầu, sau khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng các điểm bị vướng, nhà thầu chúng tôi tập trung toàn bộ máy móc, nhân lực, và vật tư để tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ. Làm sao phải thực hiện đầy đủ giải ngân mà chủ đầu tư giao", ông Tiến cho hay.

Phần cầu đang được đổ trụ, chuẩn bị lao dầm.

Ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cho biết năm 2026, địa phương được giao 11.294 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó hơn 4.961 tỷ đồng dành cho hạ tầng giao thông. Đến 20/10, đã có 2.418 tỷ đồng được giải ngân, đạt hơn 48% kế hoạch.

Ông Huỳnh Gia Hoàng thông tin, sau nhiều nỗ lực giải phóng mặt bằng, phần lớn dự án đã có thể thi công. Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Ban quản lý dự án theo dõi tiến độ giải ngân hằng ngày, tập trung đẩy nhanh thi công, tận dụng thời gian mùa mưa dần kết thúc để bù tiến độ.

Đường Tôn Đức Thắng, phường Buôn Ma Thuột, nhiều năm nghẽn mặt bằng, đã được tháo gỡ đẩy nhanh thi công.

“Đối với tiến độ giải ngân, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh theo dõi hằng ngày, giao ban báo cáo hằng tuần. Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban quản lý dự án là chủ đầu tư phải xuống trực tiếp từng công trình, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, để tháo gỡ vướng mắc cho các nhà thầu. Làm sao phải bảo đảm kế hoạch giải ngân đã đăng ký với Bộ Tài chính", ông Huỳnh Gia Hoàng nêu rõ.

Đường ven biển Tuy Hòa - Tuy An Đông đang có tốc độ giải ngân cao.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm nguồn vật liệu, nhân lực và đẩy nhanh thi công khi thời tiết thuận lợi. Việc giải ngân phải gắn với khối lượng thực tế, chất lượng công trình và tiến độ cam kết. Đây là cơ sở để địa phương bù tiến độ, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hai con số.