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Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai

Thứ Ba, 07:25, 10/11/2026
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VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai 9 công trình từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai, với tổng vốn đầu tư 755 tỷ đồng, nhằm bảo vệ các khu vực xung yếu, phục vụ sản xuất và phòng tránh thiên tai. Tuy nhiên, tiến độ thi công các công trình chậm, đến hết tháng 10, khối lượng thực hiện mới đạt gần 21% kế hoạch.

Trong 9 dự án Đắk Lắk đang triển khai, có 8 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, một dự án giao thông. Đến hết tháng 10, tổng giá trị giải ngân mới đạt khoảng 157 tỷ đồng.

Tiến độ chậm chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Một số công trình vừa hoàn tất thủ tục đầu tư, bàn giao mặt bằng thì đã bước vào mùa mưa, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công.

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Đoàn công tác UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công trình phòng, chống thiên tai.

Tại công trình khắc phục sạt lở bờ sông Kỳ Lộ, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực tranh thủ thi công. Đồng thời, chủ động phương án bảo vệ thiết bị, vật tư khi có mưa lũ. Ông Đàm Nhâm, đại diện đơn vị thi công, cho biết: “Hiện tại đơn vị đang bố trí 10 xe chạy đất, 2 máy đào, 1 máy ủi, 1 máy lu và 20 nhân công. Trường hợp có mưa lũ, chúng tôi sẽ cho các thiết bị di chuyển lên cao để tránh thiệt hại. Toàn bộ xe, máy, cũng như kho bãi và vật tư đều được chủ động đưa lên cao hết”.

Một công trình khác cũng đang chịu áp lực lớn về tiến độ là dự án sửa chữa, khắc phục đập dâng Tam Giang, tổng vốn đầu tư 132 tỷ đồng. Do điều kiện địa chất phức tạp, vừa chịu áp lực nước thượng lưu, vừa chịu tác động của thủy triều, đến nay công trình mới đạt khoảng 40% khối lượng, tương đương giá trị thực hiện khoảng 45 tỷ đồng.

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Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra các công trình.

Ông Đoàn Thế Hòa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Lập, đơn vị thi công, cho biết, trước dự báo mưa lớn trong mấy ngày tới, nhà thầu đã xây dựng phương án thoát lũ, bảo vệ phần công trình đang thi công: “Về việc đảm bảo thoát lũ ở đây, chiếc xe đang đứng đã được chuẩn bị sẵn sàng 24/24. Khi có lũ về thì sẽ nhổ 30 mét cừ để thoát lũ trên ô số 4 và ô số 5. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tiến độ”.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, để đẩy nhanh thi công. Đối với các công trình cấp bách phục vụ phòng, chống thiên tai, phải chủ động phương án ứng phó mưa lũ, hạn chế thiệt hại và không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

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Các công trình phòng, chống thiên tai tại Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ. 

Kiểm tra, động viên các đơn vị thi công, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh yêu cầu vừa bảo đảm an toàn trước nguy cơ mưa lũ, vừa đẩy nhanh tiến độ các công trình.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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