Đắk Lắk: Dự án giao thông kết nối Cảng Bãi Gốc xin gia hạn 1 năm

3 dự án trọng điểm kiểm tra kỳ này gồm Dự án Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa; Dự án Khu công viên trung tâm thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa.

Tính đến ngày 29/10/2026, dự án Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong có tổng khối lượng đã thực hiện gần 1.018 tỷ đồng, tương ứng hơn 81% giá trị hợp đồng; phần khối lượng chưa thực hiện khoảng 235,5 tỷ đồng.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Lắk thực địa Dự án giao thông kết nối Cảng Bãi Gốc.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và các khu công nghiệp Tỉnh Đắk Lắk đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2027 (kéo dài thêm 12 tháng). Ông Nguyễn Văn Viên, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, đại diện chủ đầu tư thông tin việc xin gia hạn có lý do kỹ thuật.

“Bởi vì ở đây là có khoảng 650m gồm ba đoạn, bắt đầu thi công gia tải từ ngày 30/6/2026. Theo thiết kế được quy định thì tối thiểu nó phải là từ 12 đến 16 tháng để đảm bảo độ tắt lún mới thi công được. Cho nên ba đoạn này (giá trị khoảng 30 tỷ đồng), phải xin gia hạn chứ không thể cắt ngang qua được. Bây giờ nó đang còn lún, Ban cam kết theo dõi lún hàng tuần, hàng ngày. Và nếu mà trong quá trình nó tắt lún sớm thì có thể là dỡ tải theo quy định”.

Dự án kết nối giao thông Cảng Bãi Gốc- Quốc lộ 1-Vân Phong xin gia hạn 1 năm, được cho là vì vấn đề kỹ thuật.

Đối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng hơn 154 tỷ đồng; khối lượng chưa thực hiện hơn 178 tỷ đồng, nhưng nhà thầu cam kết đảm bảo tiến độ, sẽ thi công đạt thêm khoảng 110 tỷ đồng trong tháng 11.

Dự án Khu công viên trung tâm thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, ngày 15/10/2026, UBND phường Phú Yên đã bàn giao toàn bộ mặt bằng. Vốn kéo dài của dự án đã giải ngân hết; phần vốn còn lại được kiểm soát theo tiến độ thi công.

Làm việc với Chủ đầu tư các dự án và các nhà thầu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo nhất mạnh tính gấp rút của nhiệm vụ những tháng cuối năm, yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tập trung xử lý từng vướng mắc, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và mục tiêu giải ngân:

“Tôi đề nghị xác định rất rõ trách nhiệm, thời hạn thực hiện và tập trung giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải ngân đến hết năm 2026 theo mục tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao, không dồn khối lượng hồ sơ thanh toán vào cuối năm và cuối niên độ; làm việc cụ thể với từng nhà thầu, yêu cầu huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, nguồn lực tài chính, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca tại các khu vực đủ điều kiện và nghiệm thu ngay khối lượng hoàn thành đủ điều kiện”.