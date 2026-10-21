Đắk Lắk gắn KPI với trách nhiệm từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo xã, phường

Áp lực tăng trưởng trong quý IV tập trung ở công nghiệp – xây dựng. Trong khi ngành xây dựng sau 9 tháng chỉ tăng 3,95%, quý IV phải tăng 70,27%; công nghiệp phải tăng 25,24% để bù đắp phần thiếu hụt. Giải ngân đầu tư công, huy động vốn đầu tư, thu tiền sử dụng đất và tiến độ các dự án trọng điểm cũng là những nhiệm vụ cần tăng tốc.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cầu, đường, bảo đảm khối lượng xây lắp thực tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành xây dựng của tỉnh Đắk Lắk trong quý IV/2026.

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, tỉnh Đắk Lắk phân công KPI cho từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách. KPI tăng trưởng cao nhất là ông Trương Công Thái. Ông Thái phải đạt chỉ tiêu về vốn đầu tư toàn xã hội Quý IV là 34.586 tỷ đồng, thu ngân sách 7.254 tỷ đồng, và tăng trưởng ngành xây dựng 70,27%. Ông Đào Mỹ chịu trách nhiệm công nghiệp tăng 25,24%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,3%, xuất khẩu đạt 765 triệu USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 58.198 tỷ đồng, du lịch đón 1,66 triệu lượt khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ kiểm tra tại công trường, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp – xây dựng trong những tháng cuối năm.

Cùng với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành cũng phải chịu KPI tương ứng với chỉ tiêu tăng trưởng của từng lĩnh vực, ngành phụ trách, gắn với sản lượng, giá trị thực hiện và tiến độ hoàn thành cụ thể

Đối với cấp xã, phường, KPI trước mắt gồm thu ngân sách, chi ngân sách và giải ngân các nguồn vốn được giao. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương không dừng ở chỉ tiêu tài chính mà phải hoàn thiện kịch bản quý IV theo 10 nhóm chỉ tiêu, lượng hóa tiến độ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp, năng lực mới của các dự án, công trình hoàn thành, nhà ở xây mới và khách lưu trú.

Chủ tịch UBND xã, phường phải xác định rõ nhiệm vụ đến từng công trình, dự án, cơ sở sản xuất và khu đất; quy định kết quả cần đạt trong từng tháng, cán bộ phụ trách và phương án xử lý vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu siết chặt KPI, gắn từng chỉ tiêu tăng trưởng với trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, lấy kết quả thực tế làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành xây dựng kịch bản chi tiết, thường xuyên đôn đốc tiến độ và gắn KPI với trách nhiệm cá nhân: “Mục tiêu là chúng ta đánh giá KPI thì gắn với cái nhiệm vụ chính trị, các nội dung liên quan. Còn về nguyên tắc chỉ đạo ấy, thì tôi yêu cầu chúng ta cần phải dồn lực, phải tập trung toàn bộ cho quý IV và cập nhật kịch bản theo từng tháng. Tôi yêu cầu mọi chỉ tiêu đều phải quy ra khối lượng rồi quy ra được là vốn, rồi quy ra được tỷ lệ giải ngân, hoặc là quy ra được nguồn thu, rồi quy ra được năng lực sản xuất thực tế. Theo nguyên tắc là rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm và rõ thời hạn. Và mỗi chỉ tiêu chỉ có một người chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch tỉnh.”