Đắk Lắk gỡ điểm nghẽn đầu tư công, tạo đà tăng trưởng hai con số

Trên công trường Khu công nghiệp Hòa Tâm và Bến cảng Bãi Gốc (Đắk Lắk), không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Hàng chục xe tải, xe xúc cùng nhiều thiết bị cơ giới liên tục san gạt mặt bằng, mở đường công vụ phục vụ dự án.

Máy móc được huy động giải tỏa nhà cửa, mở đường công vụ, tạo mặt bằng triển khai Dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm.

Những chuyển động này có được từ kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Sau chiến dịch cao điểm, dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm đã hoàn thành cho thuê hơn 215 ha đất. Trên phần diện tích còn lại, hàng chục ha mặt bằng sạch đã tiếp tục được bàn giao cho nhà đầu tư. Riêng Bến cảng Bãi Gốc, toàn bộ 64,9 ha đất liền đã được giao, tạo điều kiện để dự án khởi công các hạng mục chính trong tháng 9 tới.

Ông Đỗ Văn Khánh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm khẳng định: "Đồng chí Chủ tịch cũng như lãnh đạo Ủy ban tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác phản ứng nhanh dành riêng cho công tác giải phóng mặt bằng như vừa rồi cũng rất quyết liệt. Lãnh đạo Hòa Phát cũng cam kết đầu tháng 9/2026 sẽ triển khai, bảo đảm đủ điều kiện về mặt pháp lý và hiện trường có nhà thầu để triển khai thực hiện".

Các đơn vị thi công huy động máy móc san gạt mặt bằng tại Dự án Bến cảng Bãi Gốc sau khi công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực.

Không chỉ tại Hòa Tâm, chiến dịch giải phóng mặt bằng cũng đang tạo chuyển động tại nhiều dự án trọng điểm khác. Tại hạng mục Hồ Buôn Biếp, thuộc Dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa, xã Liên Sơn Lắk, các tổ công tác đang bám sát địa bàn, phối hợp kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ bồi thường. Đến nay, hơn 8,34 ha của 31 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường với kinh phí hơn 10,6 tỷ đồng; đợt 2 cũng đã hoàn tất kiểm đếm, phấn đấu hoàn thành thu hồi đất trong tháng 8 để bàn giao mặt bằng thi công.

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Lắk chia sẻ: "Hiện nay, tỉnh đã thành lập các tổ tuyên truyền, ra trực tiếp với người dân. Cán bộ phòng kinh tế phối hợp với Trung tâm Quỹ đất của Ban Ea Kar kiểm đếm và trực tiếp làm. Dự kiến ngày 12/8 sẽ hoàn thành".

Người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình.

Dù nhiều dự án đã có chuyển biến, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của đầu tư công. Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang quản lý 35 dự án, trong đó 17 dự án vẫn vướng mặt bằng và điều chỉnh dự án. Riêng công tác bồi thường còn vướng tại 19 xã, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân.

Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Các dự án còn vướng mắc mà chưa giải ngân được hầu hết là ở công tác giải phóng mặt bằng. Còn những dự án đã có mặt bằng thì Ban đang chỉ đạo các nhà thầu tích cực triển khai thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công cả ngày lẫn đêm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành".

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 kiểm tra thực địa các dự án chậm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đến ngày 10/7/2026, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân 2.921 tỷ đồng, đạt hơn 30% kế hoạch được giao. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, môi trường và nguồn vật liệu xây dựng; rà soát, xử lý dứt điểm 396 dự án, công trình chậm tiến độ; tiếp tục phát huy cơ chế "luồng xanh", gắn nhiệm vụ giải ngân với Chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng và phát huy vai trò của 5 tổ công tác trong tháo gỡ khó khăn theo từng dự án, từng địa bàn. Mục tiêu đặt ra là đến hết quý III giải ngân tối thiểu 67% kế hoạch vốn, hết quý IV đạt 92% và hoàn thành 100% trước ngày 31/1/2027.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: "Rà soát toàn bộ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm của tháng 7, tháng 8 và quý III; tập trung giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng và phát triển. Mỗi đồng chí lãnh đạo phải trực tiếp xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra hiện trường, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, với nhà đầu tư, với người dân để tháo gỡ khó khăn; tinh thần là giao việc phải theo đến cùng, hứa là phải làm, đã làm phải có kết quả".

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm khu vực phía Đông tỉnh, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Từ những chuyển động trên các công trường đến sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, Đắk Lắk đang từng bước khơi thông điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Khi các dự án trọng điểm được tăng tốc và dòng vốn được đưa nhanh vào nền kinh tế, đây sẽ là động lực quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.