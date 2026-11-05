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Đắk Lắk khai thác dữ liệu kinh tế, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Thứ Năm, 18:07, 05/11/2026
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VOV.VN -Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy số lượng doanh nghiệp tại Đắk Lắk tăng gần 47% so với năm 2020, song mức tăng giữa các khu vực kinh tế chưa đồng đều. Đắk Lắk đặt yêu cầu khai thác hiệu quả dữ liệu thống kê, nhận diện dư địa phát triển và xây dựng giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo số liệu sơ bộ, đến 31/12/2025, Đắk Lắk có gần 1645.000 đơn vị kinh tế với khoảng 375.000 lao động. Trong đó, có hơn 16.000 doanh nghiệp, tăng 46,8% so với năm 2020; khu vực kinh tế cá thể có khoảng 147.000 cơ sở, chỉ tăng 5,6%. Tổng doanh thu của khu vực doanh nghiệp đạt hơn 360.000 tỷ đồng.

Dak lak khai thac du lieu kinh te, tao dong luc tang truong hai con so hinh anh 1
Các đại biểu dự hội nghị tập trung đánh giá kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026, đồng thời thảo luận việc khai thác dữ liệu thống kê phục vụ cơ cấu lại nền kinh tế.

Ông Cao Thanh Sơn, Phó Trưởng Thống kê tỉnh Đắk Lắk cho biết: đây là cơ sở quan trọng để đánh giá thực chất cơ cấu, quy mô và động lực phát triển của từng khu vực kinh tế, từ đó xác định hướng chuyển dịch phù hợp.

“Dữ liệu của cuộc Tổng điều tra kinh tế này phản ánh bức tranh về kinh tế về các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng và các nhóm ngành dịch vụ. Số liệu này sau khi rà soát tộng hợp vào tháng 12 năm 2026 sẽ được công bố trên phạm vi toàn tỉnh. Bộ số liệu này là cơ sở dữ liệu quan trọng để ngành thống kê tiếp tục thực hiện tính toán chi tiêu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã trong thời gian tới.”

Dak lak khai thac du lieu kinh te, tao dong luc tang truong hai con so hinh anh 2
Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu khai thác hiệu quả dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2026 phục vụ công tác hoạch định chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Số liệu thống kê mới chỉ sơ bộ, cơ quan thống kê sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu, tiếp nhận kết quả chính thức và sớm xây dựng các ấn phẩm thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các ngành và địa phương cần nghiên cứu, khai thác thống nhất kết quả tổng điều tra, nhất là dữ liệu về công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, làm căn cứ hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Dak lak khai thac du lieu kinh te, tao dong luc tang truong hai con so hinh anh 3
Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Theo ông Trương Công Thái, việc khai thác hiệu quả dữ liệu điều tra có ý nghĩa quan trọng trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những cơ sở để Đắk Lắk xây dựng các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên mỗi năm.

“Kết quả Tổng điều tra là cơ sở để tiếp tục làm tốt hơn công tác thống kê và nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị này, các cơ quan đơn vị chủ động triển khai những nhiệm vụ đã được thống nhất, xác định rõ đầu mối, nội dung công việc và thời gian thực hiện. Khai thác hiệu quả phục vụ thiết thực cho công tác quản lý và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.”

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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