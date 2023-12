Đắk Lắk kích cầu tiêu dùng hàng hóa dịp cuối năm

Để kích cầu tiêu dùng hàng hóa dịp cuối năm, tại chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột - kênh phân phối truyền thống lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk, đã bày bán thêm nhiều chủng loại và mẫu mã hàng hóa, phù hợp với dịp mua sắm cuối năm. Nhiều nhất là các mặt hàng quần áo, giày dép, bánh kẹo…

Chị Đoàn Thị Phong, bán quần áo tại khu B, chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột cho biết, năm nay đã chuẩn bị hàng bán Tết tăng 20% so với mọi năm, hiện đã bày biện hàng hoá để bán sau Tết dương lịch và bán Tết Nguyên đán luôn. “Hy vọng sức mua năm nay tăng hơn năm trước vì giá cả năm nay rẻ hơn và hàng hoá rất phong phú. Năm nay, hàng hóa nông sản trên địa bàn rất đa dạng chủng loại, gần Tết mọi người sẽ mua sắm nhiều hơn”, chị Phong bày tỏ.

Nhiều chương trình khuyến mãi được các siêu thị tại Đắk Lắk triển kkhai nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm

Theo chị Lưu Thị Hồng Hạnh, chủ sạp tạp hoá ở khu C, chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột, những năm gần đây khách hàng không mua sắm hàng Tết ồ ạt như trước, người mua cũng chú trọng vào chất lượng của hàng hóa nhiều hơn, nên các tiểu thương cũng phải chọn nhập những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng đảm bảo chất lượng để phục vụ người dân.

“Giá cả hàng hóa năm nay bình ổn, có giảm nhẹ so với mọi năm nhưng đa dạng chủng loại. Hàng hóa được nhập để phục vụ bà con sắm Tết đều có tem nhãn đàng hoàng, có hoá đơn đỏ, đăng ký an toàn thực phẩm”, chị Hạnh cho biết.

Phục vụ dịp Tết Giáp Thìn năm nay, các DN, nhà phân phối lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động nguồn hàng, ký hợp đồng cam kết với các nhà cung cấp có uy tín để bảo đảm chất lượng. Các siêu thị ở Đắk Lắk đã triểm khai nhiều chương trình khuyến mãi và trợ giá như giảm giá trực tiếp, tích điểm, tặng phiếu mua hàng, tặng kèm sản phẩm, mua 2 tặng 1…

Theo ông Bùi Văn Quân, Giám đốc siêu thị Go Buôn Ma Thuột, đến thời điểm này siêu thị đã hoàn tất công tác chuẩn bị hàng Tết, với nguồn hàng thiết yếu lên đến gần 32 tỷ đồng.

“Siêu thị đã chuẩn bị cho kế hoạch Tết trước 2 tháng. Năm nay, siêu thị dự trữ hàng hoá tăng 10% so với năm trước và chiến lược giảm giá mặt hàng bia rượu đến 50% do nhu cầu thị trường và do các chính sách đến từ Chính phủ. Siêu thị cũng tăng thêm kho đông, kho lạnh và làm việc với các nhà cung cấp để chuẩn bị tốt hàng hóa cho Tết”, ông Quân thông tin.

Người dân mua sắm hàng hóa tại siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Theo ông Nguyễn Văn Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk, nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dự kiến tăng khoảng 15%. Ngành Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thương mại trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa dồi dào, chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý. Sở yêu cầu các DN bán hàng bình ổn giá, cam kết không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Cùng với đó, triển khai các hoạt động kích cầu, tổ chức các hội chợ, triển lãm, phiên chợ hàng Việt về nông thôn…

“Đến nay đã có 11 DN tham gia chương trình bình ổn các mặt hàng thiết yếu. Tổng trị giá gần 500 tỷ đồng chưa kể thương nhân, hộ cá thể có cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh. Năm nay có mặt thuận lợi là các DN chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, phong phú và đa dạng chủng loại bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Sở Công Thương cũng làm việc với DN, những địa bàn nào thiếu hàng cục bộ sẽ đưa hàng về phục vụ tận nơi khi có yêu cầu”, ông Nghiêm cho biết thêm.

Sự chuẩn bị chu đáo của các tiểu thương, DN và cơ quan chức năng là tín hiệu tích cực để kích cầu tiêu dùng, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân Đắk Lắk đón Tết đủ đầy, an toàn.