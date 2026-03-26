Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, kinh tế - xã hội quý I cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, GRDP theo giá hiện hành đạt hơn 48.400 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, tính mức tăng trưởng GRDP, tỉnh mới đạt khoảng 7,5%; giải ngân đầu tư công chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn khó khăn; việc tháo gỡ thủ tục cho các dự án động lực chưa kịp thời; hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều trở ngại.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, nhu cầu huy động vốn trong giai đoạn tới rất lớn, vượt xa khả năng ngân sách địa phương. Vì vậy tỉnh kiến nghị Trung ương sớm có cơ chế huy động nguồn lực tư nhân, mở rộng khả năng tiếp cận vốn ODA, đồng thời tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, chế biến sâu nông sản và chăn nuôi công nghệ cao. Đắk Lắk cũng đề nghị có cơ chế linh hoạt hơn để xử lý tài sản dôi dư, tạo nguồn lực cho phát triển.

“Bây giờ tỉnh có phương án hết rồi, nhưng phương án để triển khai cụ thể hóa thì rất khó, nhất là khu vực phía Đông, tài sản còn rất nhiều, cho thuê thì không ai thuê, bán thì không cho bán, chuyển đổi trở thành trụ sở, trung tâm y tế thì không phù hợp công năng cho nên kính mong trung ương nghiên cứu có cơ chế gì thoáng hơn, từ tầm trung ương thì tỉnh mới có cơ sở để tỉnh cụ thể hóa vào việc biến những tài sản này để phục vụ cho phát triển tốt hơn.” Ông Lương Nguyễn Minh Triết kiến nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao nỗ lực của Đắk Lắk trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh cần quyết liệt hơn trong điều hành, nhất là giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Ông cũng lưu ý, sau khi hợp nhất địa bàn, Đắk Lắk có điều kiện tự nhiên đa dạng nhưng hạ tầng kết nối, nguồn nhân lực và năng lực chuyển đổi số còn hạn chế, ảnh hưởng đến nền tảng tăng trưởng.

“Đề nghị rà lại kịch bản và phải có kế hoạch rất cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực cho các dự án động lực đóng góp cho tăng trưởng. Bây giờ quy hoạch thế nào, để đảm bảo người ta vào đầu tư thì nhân lực thế nào, kết nối giao thông có thuận lợi không. Chúng ta khó khăn rồi thì muốn nhà đầu tư vô đây phải có gì hơn bạn thì mới thu hút được nhà đầu tư. Việc nữa là khơi thông nguồn lực, trước hết chưa thu hút đầu tư thì giải quyết những dự án tồn đọng”, ông Nghị nhấn mạnh.