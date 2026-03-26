中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

Thứ Năm, 17:43, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã làm việc về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù để khơi thông nguồn lực, hướng tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số bền vững.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, kinh tế - xã hội quý I cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, GRDP theo giá hiện hành đạt hơn 48.400 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, tính mức tăng trưởng GRDP, tỉnh mới đạt khoảng 7,5%; giải ngân đầu tư công chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn khó khăn; việc tháo gỡ thủ tục cho các dự án động lực chưa kịp thời; hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều trở ngại.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, nhu cầu huy động vốn trong giai đoạn tới rất lớn, vượt xa khả năng ngân sách địa phương. Vì vậy tỉnh kiến nghị Trung ương sớm có cơ chế huy động nguồn lực tư nhân, mở rộng khả năng tiếp cận vốn ODA, đồng thời tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, chế biến sâu nông sản và chăn nuôi công nghệ cao. Đắk Lắk cũng đề nghị có cơ chế linh hoạt hơn để xử lý tài sản dôi dư, tạo nguồn lực cho phát triển.

Dak lak kien nghi co che dac thu de huy dong nguon luc tang truong hai con so hinh anh 1
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm có cơ chế huy động nguồn lực tư nhân, mở rộng khả năng tiếp cận vốn ODA,

“Bây giờ tỉnh có phương án hết rồi, nhưng phương án để triển khai cụ thể hóa thì rất khó, nhất là khu vực phía Đông, tài sản còn rất nhiều, cho thuê thì không ai thuê, bán thì không cho bán, chuyển đổi trở thành trụ sở, trung tâm y tế thì không phù hợp công năng cho nên kính mong trung ương nghiên cứu có cơ chế gì thoáng hơn, từ tầm trung ương thì tỉnh mới có cơ sở để tỉnh cụ thể hóa vào việc biến những tài sản này để phục vụ cho phát triển tốt hơn.” Ông Lương Nguyễn Minh Triết kiến nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao nỗ lực của Đắk Lắk trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh cần quyết liệt hơn trong điều hành, nhất là giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Dak lak kien nghi co che dac thu de huy dong nguon luc tang truong hai con so hinh anh 2
Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần quyết liệt hơn trong điều hành, nhất là giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Ông cũng lưu ý, sau khi hợp nhất địa bàn, Đắk Lắk có điều kiện tự nhiên đa dạng nhưng hạ tầng kết nối, nguồn nhân lực và năng lực chuyển đổi số còn hạn chế, ảnh hưởng đến nền tảng tăng trưởng.

“Đề nghị rà lại kịch bản và phải có kế hoạch rất cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực cho các dự án động lực đóng góp cho tăng trưởng. Bây giờ quy hoạch thế nào, để đảm bảo người ta vào đầu tư thì nhân lực thế nào, kết nối giao thông có thuận lợi không. Chúng ta khó khăn rồi thì muốn nhà đầu tư vô đây phải có gì hơn bạn thì mới thu hút được nhà đầu tư. Việc nữa là khơi thông nguồn lực, trước hết chưa thu hút đầu tư thì giải quyết những dự án tồn đọng”, ông  Nghị nhấn mạnh.

 

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Tăng trưởng kinh tế Đắk Lắk 2026 Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết GRDP Đắk Lắk quý I Huy động vốn đầu tư công Đắk Lắk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý hoạt động ngành hàng "tỷ đô" sầu riêng

VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quy chế quản lý hoạt động mua, bán sầu riêng trên địa bàn nhằm thiết lập kỷ cương thị trường, bảo vệ quyền lợi người trồng và giữ vững uy tín ngành hàng được mệnh danh là "tỷ đô" của địa phương trên thị trường trong và ngoài nước. 

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST