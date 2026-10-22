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Đắk Lắk phát động chiến dịch 30 ngày chuẩn hóa canh tác sầu riêng VietGAP

Thứ Năm, 16:51, 22/10/2026
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VOV.VN - Ngày 22/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân chiến dịch 30 ngày đêm hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng đến nâng cao chất lượng nông sản, chuẩn hóa quy trình sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Đắk Lắk là một trong những vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm của cả nước, với tổng diện tích hơn 41.000 ha, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn. Chiến dịch chuẩn hóa canh tác được triển khai từ  26/10 đến 26/11/2026 tại 35 xã, phường, với 76 lớp tập huấn.

Dak lak phat dong chien dich 30 ngay chuan hoa canh tac sau rieng vietgap hinh anh 1
Đắk Lắk phát động chiến dịch 30 ngày chuẩn hóa canh tác sầu riêng VietGAP.

Nội dung tập trung hướng dẫn nông dân thực hành quy trình sản xuất VietGAP; sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định; quản lý nguồn nước, thu hoạch, sơ chế, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó là hướng dẫn các quy định về mã số vùng trồng, quản lý chất lượng và nâng cao hiệu quả chế biến sầu riêng. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk chủ trì tổ chức tập huấn, phối hợp với các đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương hướng dẫn, theo dõi việc áp dụng kỹ thuật sau tập huấn.

Dak lak phat dong chien dich 30 ngay chuan hoa canh tac sau rieng vietgap hinh anh 2
Chiến dịch sẽ giúp nông dân nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi thói quen sản xuất, tạo nền tảng nâng cao chất lượng, giữ vững uy tín sầu riêng Đắk Lắk.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho rằng, chiến dịch sẽ giúp nông dân nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi thói quen sản xuất, thực hành canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP và chủ động quản lý dữ liệu vùng trồng. Qua đó, tạo nền tảng nâng cao chất lượng, giữ vững uy tín sầu riêng Đắk Lắk, tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy ngành hàng phát triển bền vững.

“Không những người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và đối với cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm trong vấn đề quản lý đầu ra chất lượng sản phẩm làm sao để khi một múi sầu riêng, một trái sầu riêng đến tay người tiêu dùng là một trong những sản phẩm về có giá trị, về an toàn, về đảm bảo chất lượng và được người tiêu dùng đánh giá rằng đó là một trong những sản phẩm có giá trị thực thụ trong sản phẩm của mình khi mà mình đưa ra thị trường”, bà Đặng Thị Thuỷ nhấn mạnh.

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Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng

VOV.VN - Đắk Lắk triển khai chiến dịch “30 ngày đêm” rà soát, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây là giải pháp nâng cao truy xuất nguồn gốc, minh bạch ngành hàng, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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