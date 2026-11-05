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Đắk Lắk phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường

Thứ Năm, 18:27, 05/11/2026
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VOV.VN - Từ mô hình nuôi dê khép kín giảm rủi ro dịch bệnh, tăng thu nhập đến những trang trại nuôi bò vỗ béo tận dụng chất thải làm phân bón cho cây trồng, nhiều nông hộ ở Đắk Lắk đang thay đổi phương thức chăn nuôi theo hướng tuần hoàn, an toàn sinh học, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.


Trang trại dê Chiến Thắng, tại xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, hiện nuôi khoảng 1.000 con, gồm các giống dê lấy thịt, lấy sữa và sinh sản. Dê được phân loại, nuôi nhốt theo từng ô chuồng phù hợp với độ tuổi và đặc tính; chuồng trại cao ráo, thông thoáng, thường xuyên vệ sinh. Trang trại còn chủ động trồng cỏ voi, kết hợp các loại thức ăn phù hợp, giảm chi phí đầu vào.

Mỗi năm, cơ sở xuất bán khoảng 6.000 lít sữa dê tươi, 2.000 con dê thịt thương phẩm và 1.000 con dê giống. Sau khi trừ chi phí và nhân công, lợi nhuận đạt khoảng 1 tỷ đồng.

Anh Bùi Duy Khánh, chủ trang trại, chia sẻ: “Nuôi dê theo trang trại thì nó có một khép kín, thứ nhất đảm bảo vấn đề về bệnh tật cho dê, thứ hai là tốc độ tăng trưởng cho dê tốt hơn, thứ hai là khẩu phần ăn của các con dê nó cân đối đúng tiêu chuẩn của dê hơn".

Dak lak phat trien chan nuoi theo huong ben vung va bao ve moi truong hinh anh 1
Mô hình nuôi dê khép kín giảm rủi ro dịch bệnh, tăng thu nhập cho nông dân Đắk Lắk.

Tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk mô hình nuôi bò vỗ béo cũng mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường. Đàn bò được nuôi nhốt, chăm sóc có kiểm soát; chất thải được đưa vào hầm biogas. Nước thải sau xử lý được dùng để tưới cỏ. Ông Bùi Chí Vinh, cán bộ khuyến nông Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Sơn cho biết, mô hình giúp người dân tăng thu nhập, tạo việc làm và tận dụng nguồn phân bón cho cây trồng.

“So với chăn nuôi truyền thống, hiện nay phong trào chăn nuôi bò nhốt có thâm canh tại địa phương phát triển rất tốt. Ngoài hiệu quả kinh tế là mỗi một con bò nuôi trong một tháng thì họ có thể có thu nhập từ 800.000 đến 1 triệu đồng/tháng thì  còn có những  hiệu quả khác về mặt môi trường, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, tận thu được nguồn phân bón cho cây trồng”, ông  Vinh, cho biết.

Dak lak phat trien chan nuoi theo huong ben vung va bao ve moi truong hinh anh 2
Từ nguồn cỏ tự trồng làm thức ăn chăn nuôi, nguồn phân trong chăn nuôi lại quay vòng bón bổ sung dinh dưỡng cho đất trồng cỏ.

Dù có nhiều mô hình hiệu quả, việc phát triển chăn nuôi tuần hoàn tại Đắk Lắk vẫn còn một số hạn chế. Với tổng đàn gia súc gia cầm 23,4 triệu con, phát sinh gần 4 triệu tấn chất thải chăn nuôi mỗi năm, nhưng khả năng thu gom, xử lý và tái sử dụng chưa đồng đều. Chăn nuôi nhỏ lẻ còn phổ biến, việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học tại một số nơi chưa triệt để; nguy cơ dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng vẫn hiện hữu.

Ông Y Sỹ Byă, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk thông tin, ngành chăn nuôi đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh và khuyến khích các mô hình khép kín, tuần hoàn. Hiện đã có trên 17 cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận là an toàn dịch tiến tới đến 2030 là có ít nhất là một cơ sở vùng cấp xã an toàn dịch. 

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Ngày càng nhiều nông dân Đắk Lắk áp dụng nông nghiệp tuần hoàn trong chăn nuôi.

Đắk Lắk hiện có 66 dự án chăn nuôi được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó 30 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, với tổng diện tích khoảng 1.350 ha, tổng vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là điều kiện để phát triển chăn nuôi tập trung, hình thành các chuỗi sản xuất quy mô lớn.

Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng, Đắk Lắk có nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, khép kín. Để hiện thực hóa lợi thế này, địa phương cần xây dựng vùng an toàn dịch bệnh và đáp ứng quy định của thị trường nhập khẩu.

 

Dak lak phat trien chan nuoi theo huong ben vung va bao ve moi truong hinh anh 4
Với tổng đàn gia súc gia cầm 23,4 triệu con, Đắk Lắk có nhiều lợi thể để phát triển chăn nuôi.

Từ những mô hình chăn nuôi khép kín ở quy mô nông hộ đến định hướng phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, yêu cầu đặt ra với Đắk Lắk là gắn hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trường và kiểm soát dịch bệnh. Khi chất thải được xử lý, phụ phẩm được tận dụng, nguồn thức ăn được chủ động và sản xuất có liên kết, chăn nuôi không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần hình thành nền nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

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Đắk Lắk siết chặt quản lý môi trường tại các dự án chăn nuôi

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu rà soát toàn diện các dự án chăn nuôi, kiểm soát chặt môi trường, nguồn nước và việc sử dụng đất. Địa phương xác định phát triển chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao phải gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm phát triển bền vững.

Hương Lý/VOV Tây Nguyên
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