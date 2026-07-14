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Đắk Lắk quyết tâm bứt tốc GRDP 6 tháng cuối năm để đạt tăng trưởng trên 10%

Thứ Ba, 05:32, 14/07/2026
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VOV.VN - GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Lắk tăng 7,84% - thấp hơn kịch bản tăng trưởng đề ra. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các Sở, ngành, địa phương chuyển từ đánh giá kết quả sang hành động cụ thể, quyết tâm bứt tốc trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,02%


Ngày 13/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Lắk đạt 7,84%, thấp hơn mức 9,16% theo kịch bản điều hành nhưng vẫn là mức tăng cao nhất từ trước đến nay của hai địa phương trước khi hợp nhất. Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu, mới có 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu quan trọng như tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, thu tiền sử dụng đất, xuất nhập khẩu... chưa đạt yêu cầu.

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Hội nghị tập trung phân tích các điểm nghẽn tăng trưởng, đề ra giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,02% trong năm 2026

Điểm nghẽn tăng trưởng hiện nay của Đắk Lắk tập trung chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. Tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, làm hụt khoảng 991 tỷ đồng giá trị tăng thêm so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm.

Đến ngày 10/7, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 2.921 tỷ đồng, đạt khoảng 30% kế hoạch vốn được giao. Theo dự báo, nếu không có các giải pháp đột phá, tăng trưởng cả năm của Đắk Lắk chỉ đạt khoảng 7,85%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 10,02%.

Để hoàn thành mục tiêu này, 6 tháng cuối năm, GRDP của tỉnh Đắk Lắk phải tăng tối thiểu 11,65%, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng phải trở thành động lực chính với mức tăng trên 23%, riêng lĩnh vực xây dựng cần đạt gần 40% nhằm bù đắp phần thiếu hụt của nửa đầu năm.

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Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, bứt tốc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2026

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu từng ngành, từng địa phương phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng, đăng ký chỉ tiêu thực hiện theo từng quý để làm căn cứ đánh giá kết quả theo hệ thống chỉ số KPI.

“Các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm của tháng 7, tháng 8 và quý III; tập trung giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng và phát triển. Mỗi đồng chí lãnh đạo phải trực tiếp xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra hiện trường, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, với nhà đầu tư, với người dân để tháo gỡ khó khăn; tinh thần là giao việc phải theo đến cùng, hứa là phải làm, đã làm phải có kết quả”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

 

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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