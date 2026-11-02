Đắk Lắk siết kiểm soát giá vật liệu xây dựng, ngăn găm hàng, thổi giá

Đắk Lắk hiện có 104 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, Trong đó có 12 giấy phép khai thác phục vụ trực tiếp các dự án đầu tư công, 14 giấy phép và xác nhận thu hồi khoáng sản trong phạm vi các dự án xây dựng, với tổng khối lượng được phép khai thác hơn 8,2 triệu m³.

Đắk Lắk hiện có 29 giấy phép khai thác cát còn hiệu lực, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Riêng quý IV/2026, nhu cầu của 44 công trình, dự án và địa phương khoảng 690.000 m³. Phần lớn dự án đã xác định được nguồn cung, song một số ban quản lý vẫn phản ánh thiếu đá, cấp phối đá dăm, giá vật liệu xây dựng trên thị trường tăng cao. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, tình trạng này là do một số mỏ chưa thể đưa vào khai thác do vướng thủ tục đất đai, môi trường; sản lượng cung ứng ở một số mỏ không đạt yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu theo dõi toàn bộ quá trình từ khai thác, kinh doanh qua doanh nghiệp trung gian đến vận chuyển vật liệu. Dữ liệu về sản lượng, hóa đơn điện tử, nghĩa vụ thuế và hoạt động vận tải phải được kết nối, đối chiếu; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hình ảnh vệ tinh để phát hiện dấu hiệu bất thường, nhất là tình trạng khai thác vượt công suất, khai thác ban đêm hoặc hợp thức hóa khoáng sản khai thác trái phép.

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề về nguồn cung và giá vật liệu xây dựng thông thường, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn và kiểm soát thị trường.

Đối với giá bán, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cơ quan chức năng công bố giá vật liệu kịp thời, sát thực tế từng mỏ, tính đúng chi phí khai thác, sản xuất và vận chuyển; không để giá công bố chênh lệch quá xa giá thị trường, khiến doanh nghiệp phải đẩy giá qua các khâu trung gian. Các doanh nghiệp phải niêm yết, kê khai giá trung thực, bán hàng đúng giá giao dịch, xuất hóa đơn đúng giá trị thực tế; không đầu cơ, găm hàng tạo khan hiếm giả, thông đồng ấn định giá hoặc đẩy giá qua đại lý, doanh nghiệp vận tải.

“Trong thời gian tới lãnh đạo Ủy ban sẽ tăng cường đi kiểm tra đột xuất tập trung vào giấy phép, công suất, sản lượng, nguồn gốc giá bán, hóa đơn, vận chuyển, rồi nghĩa vụ tài chính và tình hình cung ứng cho các dự án. Đặc biệt chú ý các địa bàn có biến động giá cả bất thường, việc phản ánh thiếu hụt, găm hàng có dấu hiệu vi phạm. Khi có dấu hiện vi phạm thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm tra xác minh xử lý nghiêm theo quy định”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá và vi phạm trong cung ứng vật liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu công an, cơ quan thuế và chính quyền xã, phường tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản; chống thất thu thuế, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, mua bán trái phép. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ thi công, không lấy lý do thiếu vật liệu để chậm triển khai khi nguồn cung đã được xác định.