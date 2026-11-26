

Tổng vốn các chương trình được kéo dài là hơn 1.244 tỷ đồng. Đến ngày 15/11, Đắk Lắk giải ngân hơn 530 tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn sự nghiệp mới đạt hơn 29%, thấp hơn đáng kể so với vốn đầu tư phát triển, đạt hơn 51%.

Đối với kế hoạch vốn năm 2026, Đắk Lắk đã giao chi tiết hơn 739 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Tuy nhiên, 102 đơn vị mới đăng ký cam kết giải ngân gần 595 tỷ đồng đến ngày 31/1/2027, tương đương hơn 80% kế hoạch được giao. Đây là con số đăng ký, chưa phải kết quả giải ngân thực tế.

Đắk Lắk đang đẩy mạnh cấp đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, mở ra cơ hội ổn định nơi ở, có đất sản xuất, từng bước cải thiện đời sống.

Nguyên nhân được xác định là do việc tích hợp các chương trình, chuyển tiếp cơ chế theo quy định mới khiến nhiều nội dung phải rà soát, điều chỉnh. Nguồn vốn giao muộn, thủ tục phân bổ, hoàn thiện hồ sơ đầu tư kéo dài. Đặc biệt, một số địa phương chậm trình HĐND, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán chưa hoàn thiện; các dự án được bàn giao từ cấp huyện trước đây còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phê bình nghiêm khắc những địa phương thiếu quyết liệt, đăng ký chỉ tiêu giải ngân thấp để giữ an toàn cho mình. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các xã, phường có tỷ lệ đăng ký dưới 70% phải đăng ký lại, phấn đấu giải ngân trên 95%; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

“Phải rà soát đến từng công trình, từng dự án, từng nhiệm vụ còn chưa giải ngân, xác định rõ khả năng thực hiện, thời hạn xử lý. Tập trung hoàn thiện hồ sơ đầu tư, nghiệm thu, quyết toán. Đặc biệt, phải thanh toán hết các dự án kéo dài, các dự án mà xã đã nhận bàn giao từ huyện trước đây. Không để tồn đọng”, Chủ tịch Đỗ Hữu Huy yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ.

Cùng với yêu cầu rà soát từng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện thủ tục phân bổ hơn 302 tỷ đồng vốn chi thường xuyên đã được HĐND tỉnh thông qua; các sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế xác định danh mục sử dụng hơn 321 tỷ đồng vốn Trung ương mới bổ sung. Sở Nông nghiệp và Môi trường phải phát huy vai trò đầu mối, nắm chắc tiến độ, chủ động tham mưu tháo gỡ vướng mắc, không đẩy toàn bộ trách nhiệm đôn đốc giải ngân cho Sở Tài chính.

Đáng chú ý, từ nay đến cuối năm, các đơn vị phải báo cáo tiến độ hằng tuần; những địa phương giải ngân chậm sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm việc để xử lý. Đắk Lắk đặt mục tiêu đến ngày 31/1/2027, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt trên 95%, kiên quyết không để vốn bố trí nhưng chậm triển khai, không sử dụng hết, ảnh hưởng hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.