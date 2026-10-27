Đắk Lắk số hóa từ vườn, minh bạch nguồn gốc nông sản



Tại Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Xanh Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, việc số hóa thông tin vùng trồng diễn ra khá thuận lợi. Ông Trần Văn Thắng, Giám đốc HTX chia sẻ, nhiều năm qua, hợp tác xã đã xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời áp dụng nhật ký điện tử để theo dõi quá trình chăm sóc cây trồng, sử dụng vật tư nông nghiệp và thu hoạch.

Khi các dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, việc chứng minh chất lượng nông sản có thêm cơ sở rõ ràng hơn. Quá trình chuẩn hóa dữ liệu, cấp mã số vùng trồng đang giúp đơn vị thuận lợi hơn trong quản lý sản xuất và tiếp cận thị trường xuất khẩu.

"Thời gian cấp mã rất nhanh, chỉ trong vòng có 2 tháng HTX được làm 6 mã. Qua đây cũng mong Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan chức năng có những các chương trình xúc tiến hay có những thúc đẩy về thương mại giữa hai nước để làm sao có thể là xét duyệt cấp mã vùng trồng để mà xuất khẩu sớm hơn", ông Thắng chia sẻ.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chia sẻ về sự cần thiết trong thực hiện số hoá dữ liệu vùng trồng, minh bạch nguồn gốc nông sản

Cùng với các HTX, chính quyền cơ sở cũng đang tham gia đưa dữ liệu số đến từng khu vườn. Tại xã Ea Knuêc, tỉnh Đắk Lắk việc phối hợp với các đơn vị công nghệ giúp người dân từng bước cập nhật thông tin sản xuất, tạo mã truy xuất nguồn gốc cho nông sản. Qua đó, quá trình canh tác không chỉ được quản lý chặt chẽ hơn mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng, đối tác thu mua tiếp cận thông tin về sản phẩm.

“HTX liên kết với tất cả các đơn vị chuyên làm về chuyển đổi số để xuống để tích hợp và nhập dữ liệu và đưa các vườn có mã truy xuất; hàng ngày bà con nhập liệu tất cả những hoạt động. Điều này vừa chứng minh sự minh bạch và lại vừa quảng bá cho thế giới thấy sản phẩm của chúng ta ngon và chất lượng đến như thế nào", bà Hồ Thị Bích Kiều, Trưởng phòng Kinh tế xã Ea Knuêc cho hay.

Xã Ea Knuêc, tỉnh Đắk Lắk là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện số hoá vườn sầu riêng qua quét mã QR

Thực tế cho thấy, mã số vùng trồng không đơn thuần là một thủ tục hành chính phục vụ xuất khẩu. Đây còn là công cụ để xác định khu vực sản xuất, theo dõi quy trình canh tác, kiểm soát việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phục vụ truy xuất nguồn gốc khi phát sinh vấn đề về chất lượng. Việc số hóa dữ liệu giúp thông tin được quản lý tập trung hơn, nhưng để hệ thống phát huy hiệu quả, người sản xuất phải duy trì việc ghi chép trung thực, đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật. Để hỗ trợ người dân thực hiện những yêu cầu này, hệ thống khuyến nông đang tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn quy trình sản xuất và kết nối các bên trong chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cho biết, trung tâm đã tập trung hướng dẫn người dân cũng như hợp tác xã trong việc tuân thủ các quy trình sản xuất và ghi chép nhật ký, đồng thời sử dụng vật tư đúng và đáp ứng các cái yêu cầu. "Trung tâm đã phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát cũng như tập huấn và kết nối doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng nông sản và giữ vững ổn định mã số, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu", ông Ninh cho hay.

Số hoá từ vườn giúp xác định khu vực sản xuất, theo dõi quy trình canh tác, kiểm soát việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phục vụ truy xuất nguồn gốc khi phát sinh vấn đề về chất lượng

Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang thúc đẩy số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, từng bước kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, dữ liệu số được xem là nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức lại sản xuất và tăng khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường.

"Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tập trung động viên người dân triển khai các biện pháp để chuẩn hóa sản phẩm bằng cách xác định rõ mã số vùng trồng, định danh các cây chủ lực để tạo cái điều kiện ở các cơ sở, từ đó gia nhập xuất khẩu đi các thị trường của quốc tế", ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Từ câu chuyện của từng HTX, việc số hóa mã số vùng trồng đang mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk. Tuy nhiên, cấp mã số mới chỉ là bước đầu; điều quan trọng hơn là duy trì chất lượng, cập nhật dữ liệu thường xuyên và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường. Khi người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng tham gia, dữ liệu số sẽ không chỉ phục vụ truy xuất nguồn gốc mà còn góp phần xây dựng uy tín, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.