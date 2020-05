Đăk Lăk tháo gỡ vướng mắc, nâng cao tỉ lệ giải ngân xây dựng cơ bản

Đăk Lăk tập trung tháo gỡ vướng mắc nâng cao tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản để đáp ứng các dự án công trình cấp thiết phục vụ đời sống kinh tế, xã hội. Đó là chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk tại hội đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ công tác 7 tháng cuối năm diễn ngày 27/5.

Theo báo cáo, tổng vốn xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước và vốn ODA đã giao kế hoạch cho Đăk Lăk trong năm 2020 là hơn 5.300 tỷ đồng, nhưng tính đến ngày 25/5, Đăk Lăk mới giải ngân được hơn 510 tỷ đồng, chỉ đạt 14,7% kế hoạch. Tất cả các nguồn vốn đều giải ngân chậm từ vốn ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương, nguồn vốn nước ngoài, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tỷ lệ giải ngân chậm được chỉ ra là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, một số dự án do công tác chuẩn bị đầu tư cần phải triển khai nhiều thủ tục và cần nhiều thời gian thực hiện, nhiều công trình được bố trí bằng nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng việc thu tiền sử dụng đất chậm nên chưa có vốn để giải ngân. Một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ có sự thay đổi do Chính phủ ban hành nghị định 68/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay nghị định 32/2015 dẫn đến thời gian phê duyệt hồ sơ kéo dài ảnh hưởng lớn đến việc giải ngân, nhất là các dự án khởi công mới trong năm 2020.

Trước tình hình này, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk đề nghị, các cơ quan có trách nhiệm phải tập trung quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, nâng cao tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

“Đề nghị các đơn vị, đối với các dự án hoàn thành năm 2020 tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán giải ngân vốn. Đối với dự án chuyển tiếp tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu. Đối với các dự án khởi công năm 2020, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế, dự toán theo đúng duy định và phê duyệt các nhà thầu sớm thi công dự án. Trong trường hợp có khó khăn vướng mắc báo cáo ngay để đảm bảo đúng kế hoạch được giao,” ông Nguyễn Tuấn Hà nêu rõ./.