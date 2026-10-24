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Đắk Lắk thống nhất 6 phương án xử lý 1.156 hồ sơ đất đai sai quy định ở Đông Hòa

Thứ Bảy, 20:33, 24/10/2026
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VOV.VN - Sáng 24/10, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lần thứ 33, thống nhất định hướng xử lý 1.156 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định tại khu vực Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ. Các trường hợp được phân thành 6 nhóm để xử lý theo quy hoạch.

Theo phương án được Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất, những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trước đây phù hợp quy hoạch, nay tiếp tục phù hợp và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, người dân được tiếp tục thực hiện các quyền hợp pháp, không bị truy thu tiền chênh lệch.

Với những trường hợp trước đây chưa phù hợp quy hoạch nhưng hiện nay đã phù hợp quy hoạch, giấy chứng nhận đã cấp sẽ bị hủy để thực hiện thủ tục cấp lại theo quy định. Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính tương ứng, được khấu trừ số tiền đã nộp trước đó.

Dak lak thong nhat 6 phuong an xu ly 1.156 ho so dat dai sai quy dinh o Dong hoa hinh anh 1
Người dân Đông Hòa (Đắk Lắk) với những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị vướng mắc giao dịch từ năm 2020, ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng, thế chấp và khai thác giá trị tài sản.

Trường hợp chỉ một phần diện tích phù hợp quy hoạch đất ở, phần còn lại thuộc quy hoạch giao thông, đất nông nghiệp việc cấp lại giấy chứng nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính cũng được xử lý theo từng phần diện tích, đúng quy định.

Đối với những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định nhưng quyền sử dụng đất đã được chuyển nhượng, phương án là không thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp để người dân tiếp tục sử dụng. Nếu phát sinh thiệt hại cho Nhà nước do sai phạm của cán bộ thì xem xét trách nhiệm bồi thường của cán bộ có liên quan.

Với các trường hợp trước đây không phù hợp và hiện nay vẫn không phù hợp quy hoạch, hoặc trước đây phù hợp nhưng hiện nay không còn phù hợp, phương án là hủy giấy chứng nhận hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đã ban hành; hoàn trả số tiền người dân đã nộp. Người dân có nhu cầu được xem xét cấp lại giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp theo quy định.

Dak lak thong nhat 6 phuong an xu ly 1.156 ho so dat dai sai quy dinh o Dong hoa hinh anh 2
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm 1.156 hồ sơ đất đai tồn đọng tại khu vực Đông Hòa trước ngày 15/12

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc xử lý các hồ sơ tồn đọng phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, lợi ích Nhà nước và đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng, nhất là chính quyền các phường, rà soát kỹ từng trường hợp, phân loại theo 6 nhóm đã thống nhất, xử lý dứt điểm trước ngày 15/12 và báo cáo định kỳ hằng tháng với Ban Nội chính tỉnh ủy.

“Giao Đảng ủy Ủy ban chỉ đạo Đảng ủy các phường, Ủy ban nhân dân các phường rà soát lại thông tin cụ thể các trường hợp chưa xác định đầy đủ thông tin và từng trường hợp cụ thể để áp dụng theo định hướng các trường hợp tương tự như thế. Đảng ủy Ủy ban nhân dân các phường căn cứ định hướng này để tổ chức triển khai thực hiện, rà soát thông tin và xử lý dứt điểm chậm nhất trước ngày 15/12. Và định kỳ hàng tháng báo cáo việc thực hiện này với Ban Nội chính Tỉnh ủy”.

Viêc Tỉnh ủy Đắk Lắk đưa ra 6 phương án xử lý cụ thể đối với 1.156 thửa đất khu vực Đông Hòa, có thể giúp kết thúc tình trạng đóng băng pháp lý đã kéo dài từ năm 2020, ảnh hưởng đến quyền chuyển nhượng, thế chấp của người dân.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 4/10, Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết “Gần 1.500 hồ sơ sai phạm đất đai ở Đắk Lắk, vì sao cùng sai phạm xử lý khác nhau?”, phản ánh tình trạng gần 1.500 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định tại khu vực Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, bị vướng mắc trong xử lý. Trong đó, 1.156 hồ sơ tại Đông Hòa và hơn 300 hồ sơ tại Sông Cầu khiến quyền giao dịch đất đai của người dân bị ảnh hưởng kéo dài. Cử tri cũng đã nêu vấn đề này trong các cuộc tiếp xúc cử tri hồi đầu tháng và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã cam kết chỉ đạo xử lý trong tháng 10.

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Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết xử lý 1.156 hồ sơ đất đai trong tháng 10

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với 1.156 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực Đông Hòa cũ trong tháng 10 này. Trước ngày 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe báo cáo, cho ý kiến định hướng xử lý, ưu tiên giải quyết trước những trường hợp đủ điều kiện pháp lý.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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