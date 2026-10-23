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Đắk Lắk thúc đẩy ý tưởng khởi nghiệp thành giá trị thực tiễn

Thứ Sáu, 17:50, 23/10/2026
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VOV.VN - Với chủ đề “Từ ý tưởng đến giá trị”, Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã được phát động sáng nay (23/10). Với cuộc thi này, Đắk Lắk đã đặt ý tưởng vào điểm khởi đầu của giá trị, chứ không chỉ nhằm vào tính chất của các dự án khởi nghiệp.

Cuộc thi gồm 2 bảng: Bảng Ý tưởng và Bảng Dự án. Bảng ý tưởng gồm các ý tưởng khởi nghiệp đã có hoặc chưa có sản phẩm, dịch vụ, mô hình mẫu (demo), nhưng chưa được đưa ra thị trường và chưa phát sinh doanh thu. Starup có ý tưởng tốt sẽ được  tổ chức tập huấn, hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, kết nối chuyên gia, nhà đầu tư để có thể xây dựng thành các dự án tiềm năng.

Bảng Dự án gồm các dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm, dịch vụ, mô hình đã đưa ra thị trường hoặc thử nghiệm với khách hàng thực tế, và đã phát sinh doanh thu; hoặc chưa có doanh thu nhưng đã có chi phí thực tế được ghi nhận bằng chứng từ, đủ cơ sở hạch toán để đánh giá hiệu quả tài chính

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Đắk Lắk phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Các dự án tiềm năng có cơ hội được hỗ trợ hoàn thiện mô hình kinh doanh, nâng cao kỹ năng thuyết trình, kết nối nguồn lực và tham gia các sân chơi khởi nghiệp ở quy mô cao hơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đức Niêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, đánh giá chủ đề cuộc thi năm nay có tính thực tiễn, nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa ý tưởng thành giá trị cụ thể.

“Chủ đề ‘Từ ý tưởng đến giá trị’ là thông điệp hết sức cụ thể, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo theo các nghị quyết của Đảng, như Nghị quyết 57. Đó chính là việc đưa các giải pháp, công nghệ vào thực tiễn để tạo ra giá trị. Đây là cơ hội để các nhà khởi nghiệp, doanh nghiệp mới hình thành tham gia, trước hết là học hỏi, sau đó quảng bá thương hiệu, đồng thời tôn vinh những ý tưởng và giá trị mà doanh nghiệp tạo ra”, ông Lê Đức Niêm đánh giá.

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Đắk Lắk có nhiều lợi thế về nông nghiệp các dự án, ý tưởng liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng cao giá trị nông sản sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Đối với sinh viên, cuộc thi cũng mở ra cơ hội trải nghiệm, tích lũy kiến thức và thử sức với những ý tưởng mới.

Em Trần Thị Thiện Hạnh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, chia sẻ: “Cuộc thi rất ý nghĩa. Nó giúp em tích lũy kinh nghiệm, có cơ hội trải nghiệm, thử sức mình, từ đó bổ sung kiến thức và phục vụ cho quá trình làm việc sau này”.

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Các ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo từ tài nguyên bản địa ngày càng được nhiều cá nhân, đơn vị quan tâm.

Ông Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, cho biết hoạt động đổi mới sáng tạo đang có cơ sở và định hướng rõ ràng hơn với Nghị quyết 57 và Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Cuộc thi hướng đến thúc đẩy các ý tưởng, dự án gắn với việc hình thành doanh nghiệp có khả năng tạo ra giá trị và đóng góp cho xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ nỗ lực kết nối doanh nghiệp, nhà tài trợ để đồng hành cùng các dự án đạt giải, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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