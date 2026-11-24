Trong năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chương trình hành động số 14 thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. HĐND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản cồng chiêng giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh cũng xếp hạng thêm 8 di tích cấp tỉnh, hoàn thiện hồ sơ di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na” và triển khai xây dựng hồ sơ “Lễ cúng bến nước của người Ê Đê”.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tọa đàm, gặp mặt các văn nghệ sĩ và những người làm văn hóa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về điều kiện sáng tác, bồi dưỡng người trẻ và duy trì truyền dạy di sản trong cộng đồng. Đây là những vấn đề đặt ra khi tỉnh có thêm không gian văn hóa sau hợp nhất, với 45 dân tộc cùng sinh sống và hai di sản được UNESCO ghi danh là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam.

Nhạc sĩ Linh Nga Niê Kđăm cho rằng, nhu cầu nâng cao chất lượng hoạt động gắn với đào tạo bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ kế cận cần được quan tâm nhiều hơn.

Nhạc sĩ Linh Nga Niê Kđăm trao đổi về điều kiện sáng tác, bồi dưỡng người trẻ và duy trì truyền dạy di sản trong cộng đồng.

“Tôi rất muốn ngoài việc được tổ chức các trại sáng tác, được đi thực tế thì sẽ có thêm kinh phí đào tạo thế hệ trẻ, quan tâm hơn đến đối tượng người dân tộc thiểu số. Bởi vì như chi hội chúng tôi hiện chỉ có 3 người dân tộc thiểu số thôi, quá ít ỏi”, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kđăm bày tỏ.

Các đại biểu cũng đề xuất việc đặt hàng tác phẩm văn học, xây dựng chương trình biểu diễn ở cả phía đông và phía tây của tỉnh, đưa bài chòi vào trường học và phát huy vai trò của nghệ nhân trong truyền dạy các loại hình nghệ thuật dân gian.

Điểm lại 17 nội dung góp ý tại tọa đàm, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, bổ sung các kiến nghị vào nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động số 14. UBND tỉnh cần sớm cụ thể hóa các nhiệm vụ và HĐND tỉnh có kế hoạch giám sát việc thực hiện.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết địa phương đang tính toán nâng chi thường xuyên cho văn hóa lên 500-600 tỷ đồng mỗi năm.

“Tôi đề nghị các đồng chí bổ sung các nội dung này vào trong các nhiệm vụ của Chương trình hành động số 14 của tỉnh thực hiện Nghị quyết 80, trong đó hết sức lưu ý quan tâm bố trí kinh phí. Năm vừa rồi thống kê lại thì tỉnh chi khoảng 264 tỷ cho các hoạt động văn hóa. Thế thì cũng sẽ tính toán lại việc chi thường xuyên sẽ tăng hơn mức như hiện nay, để đảm bảo mức từ 500-600 tỷ một năm, nghĩa là khoảng gấp đôi so với mức chi năm 2026”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.