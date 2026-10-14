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Đắk Lắk xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hơn 2,3 tỷ USD trong 9 tháng

Thứ Tư, 17:03, 14/10/2026
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VOV.VN - 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 2,3 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 76% kế hoạch năm. Trong đó, cà phê tiếp tục giữ vai trò chủ lực, cùng với sầu riêng và các mặt hàng nông sản khác đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu của địa phương.

Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 2,3 tỷ USD, tương đương hơn 57,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm 2025. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực (gồm cà phê, hồ tiêu, điều, cao su và trái cây) đạt gần 1,9 tỷ USD, chiếm 80,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thủy sản đạt 138 triệu USD, chiếm khoảng 6%.

Dak lak xuat khau nong, lam, thuy san hon 2,3 ty usd trong 9 thang hinh anh 1
Sầu riêng vươn lên nằm trong nhóm xuất khẩu có doanh thu ngoại tệ lớn cho Đắk Lắk trong năm 2026.

Trong nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, cà phê tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với kim ngạch gần 900 triệu USD, tăng 5,44% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 38,6% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Trái cây cũng là nhóm hàng mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể, với kim ngạch khoảng 557 triệu USD; trong đó, sầu riêng chiếm khoảng 75%.

Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk cho rằng, kết quả này có được nhờ các mặt hàng nông sản chủ lực duy trì sản lượng, bảo đảm chất lượng; đồng thời, thủy sản cũng ghi nhận kết quả tích cực. Niềm tin của các thị trường đối với chất lượng nông, lâm, thủy sản Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng tiếp tục được củng cố.

Dak lak xuat khau nong, lam, thuy san hon 2,3 ty usd trong 9 thang hinh anh 2
Cà phê vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" cho xuất khẩu nông sản Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Hải Triều cho biết, để duy trì đà tăng trưởng trong 3 tháng còn lại của năm 2026 và vượt chỉ tiêu đạt trên 3 tỷ USD, ngành Công Thương Đắk Lắk sẽ tiếp tục hỗ trợ người sản xuất và doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực logistics, đẩy mạnh chế biến sâu, qua đó gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của nông, thủy sản địa phương.

“Chúng tôi tập trung triển khai việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chấp thuận cho các thương nhân nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu nắm bắt thị trường nhập khẩu các mặt hàng chủ lực của Đắk Lắk. Thông qua các tham tán ở nước ngoài, chúng tôi tăng cường công tác thông tin, hỗ trợ sản phẩm nông sản của Đắk Lắk tiếp cận thêm các thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Hải quan khu vực IV và Cục Hải quan để nắm bắt số lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh, từ đó định hướng cụ thể theo từng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược xuất khẩu bài bản", ông Nguyễn Hải Triều nhấn mạnh. 

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Đắk Lắk đẩy mạnh xuất khẩu nông, thuỷ sản vào thị trường Halal

VOV.VN - Sáng 10/9, tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh vào thị trường Halal (các sản phẩm đáp ứng quy định về ăn uống và tiêu dùng theo đạo Hồi); đồng thời tuyên truyền về Hiệp định VIFTA và CEPA năm 2026.

Tuấn Long/VOV - Tây Nguyên
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