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Đắk Lắk yêu cầu thúc đẩy chế biến sâu sầu riêng

Thứ Bảy, 20:42, 10/10/2026
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VOV.VN - Tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu sầu riêng cuối vụ năm 2026 và chuẩn bị Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027 là hai nội dung trọng tâm tại Chương trình “Cà phê doanh nhân” lần thứ 7, do tỉnh Đắk Lắk tổ chức hôm nay (10/10).

Các ý kiến tập trung vào quản lý mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ và đầu tư chế biến để nâng giá trị sầu riêng.

Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, trong 9 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 2,312 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ. Riêng sầu riêng đạt hơn 262 triệu USD, tăng hơn 61 triệu USD so với cả năm 2025.

Xuất khẩu sầu riêng còn tập trung chủ yếu sang Trung Quốc, trong khi yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Việc tuân thủ quy trình sản xuất tại một số vùng trồng chưa đồng đều; một số lô hàng bị cảnh báo hoặc tăng cường kiểm soát, ảnh hưởng tiến độ xuất khẩu. Doanh nghiệp còn phải gửi mẫu vào Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện một số nội dung kiểm nghiệm, làm tăng chi phí và thời gian giao hàng.

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Chương trình cà phê doanh nhân lần thứ 7 tổ chức tại Đắk Lắk thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh tham gia.

Tại chương trình, doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong cấp mã số vùng trồng và việc thu mua chưa gắn chặt với yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Ông Huỳnh Văn Kiều, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk, giám đốc công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hoa Kiều, cho biết: “Người dân hiện giờ còn gặp khó khăn trong việc làm mã số vùng trồng trong khi thu mua sầu riêng đối với những người có mã vùng trồng và những người chưa có mã vùng trồng cũng không chênh lệch về giá. Thậm chí có những người có mã vùng trồng nhưng thương lái đến mua không cần mã vùng trồng đó. Chính vì thế sẽ không đồng bộ trong việc xuất khẩu, vì mã vùng trồng liên quan đến xuất xứ, nguồn gốc quả sầu riêng”.

Ngoài vướng mắc mã vùng trồng, hệ thống kho lạnh, bảo quản và chế biến ở Đắk Lắk cũng còn hạn chế. Liên kết giữa vùng trồng, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu chưa chặt chẽ; sầu riêng chủ yếu xuất dưới dạng quả tươi.

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Đại biểu trao đổi các nội dung liên quan đến tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu sầu riêng cuối vụ năm 2026 và chuẩn bị Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027.

Để tháo gỡ khó khăn, đại biểu đề xuất củng cố liên kết chuỗi, nâng hiệu quả quản lý mã số vùng trồng và kiểm soát chất lượng; tăng kết nối trực tiếp với nhà nhập khẩu để từng bước đa dạng hóa thị trường.

Dự chương trình cà phê doanh nhân, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở, ngành tiếp thu kiến nghị, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững.

“Tỉnh hết sức quan tâm đến vấn đề chế biến sâu, hiện nay chưa có. Năm nay tỉnh đã ký triển khai các cụm công nghiệp, chợ đầu mối ở các khu công nghiệp.  Trong thời gian tới phải có sự đồng hành của Hiệp hội sầu riêng trong vấn đề thu gom sầu riêng, chế biến hay bóc múi hay là cấp đông hay là xuất khẩu hay là chế biến những sản phẩm chế biến sâu hơn, là phải hỗ trợ cho công việc công nghiệp để cho phát triển công nghiệp của tỉnh lên, chứ chúng ta mà cứ trồng rồi xuất thô như thế thì không được giá trị gia tăng cao, tỉnh cũng không thu được thuế”, ông Đỗ Hữu Huy khẳng định.

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Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở, ngành tiếp thu kiến nghị, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững.

Về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, dự thảo đề án dự kiến có 30 hoạt động tại hai vùng phía Tây và phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, hướng tới thu hút 1,3 triệu lượt khách. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị doanh nghiệp góp ý, đăng ký tham gia; các hoạt động cần xác định rõ sản phẩm để lại, tạo thêm điểm đến và dịch vụ để giữ khách lưu trú, tăng chi tiêu, tiếp tục khai thác sau lễ hội.

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Lễ hội sầu riêng 2026 mang về gần 1.300 tỷ đồng cho Đắk Lắk

VOV.VN - Gần 1.300 tỷ đồng từ du lịch, hàng loạt biên bản có giá trị được ký kết là con số mà Lễ hội sầu riêng 2026 mang về cho Đắk Lắk. Tiếp tục triển khai các hợp tác thương mại, duy trì kênh tiêu thụ và phát huy các sản phẩm du lịch là những nội dung được đặt ra tại hội nghị tổng kết Lễ hội tổ chức hôm nay (7/10).

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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