Sáng nay (4/4), đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Đăk Nông về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại và tiến độ triển khai dự án Bauxite trên địa bàn tỉnh.



Theo báo cáo, trong năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Đăk Nông tăng 15% so với năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 9.000 tỷ đồng, trong đó một số sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn như Alumin đạt 650.000 tấn, điện sản xuất đạt hơn 1.500 triệu kwh, chế biến cà phê đạt 250.000 tấn. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm nay tăng 8,2 % so với cùng kì. Cũng trong quý I, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 3.800 tỷ đồng, kim ngạch nhập khẩu đạt 48 triệu USD, đều tăng cao và đạt kế hoạch so với cùng kì năm ngoái.

Tỉnh Đăk Nông phát triển thành trung tâm Bauxite - nhôm của Việt Nam.

Theo các sở ngành của Đăk Nông, tỉnh có đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm khai thác Bauxite - nhôm, luyện kim màu của Việt Nam giai đoạn 2035, tầm nhìn đến 2050. Để hiện thực hóa khả năng này, tỉnh kiến nghị Chính phủ đầu tư tuyến đường sắt đa dụng và đường cao tốc để kết nối các tỉnh Tây Nguyên và vùng trọng điểm phía Nam; xin chủ trương nâng cấp cửa khẩu Đăk Per lên cửa khẩu quốc tế nhằm tạo điều kiện cho địa phương thúc đẩy cơ sở hạ tầng khu vực biên giới…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Công Thương luôn ủng hộ những nỗ lực của địa phương và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt trong phát triển công nghiệp Bauxit, năng lượng bền vững, tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc sản địa phương.

“Trong giai đoạn phát triển vừa qua, trên thực tế những dự án đầu tư trọng điểm như dự án Bauxite, hoặc là những dự án đầu tư phát triển chuỗi giá trị trong sản phẩm nhôm và chúng tôi đánh giá rất cao. Từ trách nhiệm của mình, chúng tôi cũng hiểu rằng từ cơ chế chính sách, pháp luật nói chung còn rất nhiều bất cập, nhiều tồn tại", ông Trần Tuấn Anh nói.

Với vai trò trách nhiệm của mình, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: "Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng chí theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời chúng tôi nhận thức được những yêu cầu rất đặc thù của địa phương trong phát triển. Từ đặc thù này, chúng tôi thấy rõ được nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của mình để làm sao chúng ta phục vụ cho nhân dân, doanh nghiệp tố hơn nữa, cao hơn nữa cho sự phát triển kinh tế của địa phương"./.

