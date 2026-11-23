

Những ngày cuối năm, không khí sản xuất các sản phẩm từ tổ yến tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Sơn, ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp khá tất bật. Công nhân, nhân viên đang tập trung chế biến, hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết cổ truyền và các đơn hàng xuất khẩu.

Ngoài tổ chức sản xuất tại chỗ, Công ty Trí Sơn còn liên kết với khoảng 400 nhà nuôi chim yến trong và ngoài tỉnh để thu mua nguyên liệu, chế biến thành khoảng 50 dòng sản phẩm từ tổ yến, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Đây là năm thứ hai doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm tổ yến tinh chế, nước yến sang thị trường Đông Nam Á, trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực với hơn 680 kg tổ yến. Một số sản phẩm chế biến sâu cũng được xuất khẩu sang các thị trường khác, tăng gần 3 lần so với năm trước.

Ông Bùi Băng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Sơn cho biết,năm nay, công ty Trí Sơn sau khi cải tạo máy móc, thiết bị cho ra các sản phẩm chất lượng, doanh thu đạt hơn 2 lần so năm rồi. Mình chủ yếu xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á giá tạm ổn. Thị trường Trung Quốc chủ yếu ưa chuộng tổ yến chế biến sâu, nước yến, yến tinh chế…

Từ tổ yến có thể chế biến ra nhiều sản phẩm có giá trị phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài nước

Không chỉ phát triển khâu thu hoạch tổ yến thô, người nuôi chim yến ở Đồng Tháp còn chú trọng đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Nhiều mặt hàng như yến tinh chế, nước yến giải khát, yến dưỡng nhan, yến sấy thăng hoa… được đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Ông Trần Quang Hùng, chủ cơ sở sản xuất yến sào Hùng Hậu, ở xã Đồng Sơn có 4 nhà nuôi chim yến với hơn 10 năm kinh nghiệm. Nhờ đàn yến phát triển ổn định, mỗi tháng cơ sở thu hoạch gần 20 kg tổ yến, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Theo ông Hùng, hiện đầu ra sản phẩm tương đối thuận lợi, giá cả ổn định; ngoài tiêu thụ trong nước, một phần tổ yến còn được xuất khẩu sang Trung Quốc. Doanh thu từ nghề này đạt trên 300 triệu đồng/tháng.

“Năm nay nuôi chim yến tốt hơn năm trước, mỗi tháng gia đình thu hoạch được gần 20 kg tổ yến. Thu hoạch xong đầu ra tiêu thụ ổn định, giá bình ổn và một số xuất khẩu sang Trung Quốc, số còn lại tiêu thụ nội địa. Gia đình còn thu mua tại nhà tùy theo loại, giá thô từ 8 triệu trở lên đến 12 triệu, còn yến tinh chế bán ra từ 28-30 triệu đồng, qua Tết cổ truyền sẽ thu hoạch nhiều hơn”, ông Hùng chia sẻ.

Chim yến bay về đậu bên trong nhà yến để xây tổ

Nghề nuôi chim yến được ví là nghề hưởng lộc “trời cho” bởi sau khi đầu tư xây dựng nhà yến, lắp đặt hệ thống dẫn dụ, người nuôi không phải tốn nhiều chi phí thức ăn như các vật nuôi khác. Chim yến tự tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên và quay về làm tổ. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên, môi trường sinh sống và nguồn thức ăn tại từng khu vực. Không phải nhà yến nào cũng có đàn chim về trú ngụ và cho sản lượng tổ như mong muốn.

Thực tế này được ông Nguyễn Tuấn Kiệt, ở xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ. Ông hiện có 8 nhà dẫn dụ chim yến, nhưng chỉ có 4 nhà cho thu hoạch, với sản lượng bình quân khoảng 15-16 kg tổ yến/tháng. Để bảo vệ đàn chim, ông đầu tư hệ thống camera giám sát, thiết bị ngăn chặn thiên địch và thường xuyên kiểm tra nhà yến.

“Tôi thu hoạch bình quân khoảng 15-16 kg tổ yến/tháng, chủ yếu bán cho khách lẻ trong nước. Giá yến tinh chế khoảng 30 triệu đồng/kg, còn yến thô thì 18 triệu đồng/kg. Các thương lái thu mua giá từ 8-13 triệu đồng/kg. Yến nuôi dựa vào thiên nhiên tùy theo vùng nuôi, chim tự bay đến chỗ có thức ăn nhiều và làm tổ, mình không có biện pháp nào làm cho yến tăng đàn tăng, chỉ có gắn thiết bị chống thiên địch, mình quan sát camera và tới thăm hàng ngày”, ông Kiệt chia sẻ.

Từ tổ yến đã chế biến ra hàng chục sản phẩm có giá trị, đạt OCOP 4 sao, xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới

Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 2.500 nhà nuôi chim yến, phân bố từ khu vực biên giới xã Thường Phước đến vùng ven biển Gò Công. Nghề dẫn dụ chim yến phát triển mạnh từ năm 2011 đến nay, tạo sinh kế và nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Đáng chú ý, hoạt động thu mua, sơ chế, chế biến tổ yến sào ngày càng được mở rộng, chất lượng sản phẩm từng bước nâng lên, thị trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng.

Để nghề nuôi chim yến phát triển ổn định, bền vững, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quy định về quản lý hoạt động nuôi chim yến, xác định khu vực được phép nuôi, đồng thời tăng cường kiểm soát việc xây dựng nhà yến, bảo đảm an toàn môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các ngành chuyên môn cũng chú trọng hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng tổ yến, xây dựng mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; khuyến khích liên kết giữa người nuôi với doanh nghiệp thu mua, chế biến và tiêu thụ.

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học, công nghệ, thị trường; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nâng cấp dây chuyền chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu.

Các thành viên trong Hiệp hội Yến sào tỉnh Đồng Tháp

Với lợi thế có số lượng nhà yến lớn, nguồn nguyên liệu dồi dào cùng sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp chế biến, nghề nuôi chim yến ở Đồng Tháp đang mở ra nhiều triển vọng. Tuy nhiên, để nguồn lộc “trời cho” này trở thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, địa phương cần tiếp tục quản lý tốt hoạt động nuôi yến, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ bền vững.