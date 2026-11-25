Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phỏng vấn PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI về vấn đề này.

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI

PV: Thưa ông, chủ trương cho phép, khuyến khích đảng viên tham gia làm kinh tế tư nhân đã được đặt ra từ trước, nhưng trong bối cảnh Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, chủ trương này tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chính sách này?

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng: Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là một quyết sách lớn của Đảng, đang được Quốc hội và Chính phủ tích cực thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện. Từ chủ trương đó, việc mở rộng cơ hội để đảng viên tham gia hoạt động kinh tế cũng được đặt ra rõ ràng hơn.

Chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân đã được Đảng xác lập từ năm 2006. Đặc biệt, ngày 14/10/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Quy định 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh. Đây là bước phát triển quan trọng về chủ trương, nhằm phát huy mạnh mẽ hơn năng lực, tinh thần sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng của đảng viên, gắn với tuân thủ pháp luật, kỷ luật của Đảng và kiểm soát xung đột lợi ích.

Mục tiêu rất rõ ràng: Phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội sẽ góp phần nâng cao năng lực sáng tạo, năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đội ngũ đảng viên có nhiều người có tri thức, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến. Đây là lực lượng có thể đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế tư nhân.

Tôi kỳ vọng những đảng viên tham gia kinh doanh sẽ trở thành những doanh nhân giỏi, gương mẫu trong tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức kinh doanh và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Khi có chủ trương và cơ chế phù hợp, những đảng viên có đủ điều kiện theo quy định của Đảng và pháp luật sẽ mạnh dạn phát triển ý tưởng kinh doanh, huy động các nguồn lực hợp pháp, xây dựng doanh nghiệp, làm giàu chính đáng và đóng góp cho xã hội.

PV: Tuy nhiên, việc mở rộng cơ hội tham gia đầu tư kinh doanh đối với đảng viên, nhất là những người đang công tác trong khu vực nhà nước và giữ chức vụ, quyền hạn, cũng đặt ra nguy cơ xung đột lợi ích. Theo ông, cần có cơ chế như thế nào để kiểm soát vấn đề này?

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng: Quy định 224-QĐ/TW đã thể hiện một cách tiếp cận rất rõ: mở rộng cơ hội đầu tư kinh doanh của đảng viên đi đôi với phân định quyền, giới hạn và trách nhiệm của từng nhóm đối tượng, gắn với chức danh, vị trí công tác và nguy cơ phát sinh xung đột lợi ích.

Một nguyên tắc quan trọng là bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật đối với mọi công dân, dù là đảng viên hay không phải đảng viên. Tuy nhiên, bình đẳng trước pháp luật không có nghĩa là mọi đối tượng đều có quyền tham gia kinh doanh như nhau trong mọi trường hợp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người có chức vụ, quyền hạn, cần tuân thủ đầy đủ các quy định về những việc được làm, không được làm và kiểm soát xung đột lợi ích. Các cơ chế đặc thù cũng phải được thực hiện đúng điều kiện, phạm vi và thẩm quyền mà pháp luật quy định.

Từ chủ trương của Đảng, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật hiện hành để vừa tạo điều kiện cho đảng viên tham gia phát triển kinh tế, vừa bảo đảm tính công bằng, minh bạch và kiểm soát được những nguy cơ phát sinh.

PV: Vậy theo ông, giải pháp nào để vừa khuyến khích đảng viên phát huy năng lực, có những ý tưởng đột phá trong kinh doanh, vừa ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi?

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng: Từ góc độ của một nhà khoa học, đồng thời là một đảng viên, tôi cho rằng chính sách cần kết hợp hài hòa hai yêu cầu: phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo của người tài trong phát triển kinh tế và kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích.

Đối với các nhà khoa học, nhà công nghệ, thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế mới nhằm tạo điều kiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát huy nguồn lực trí thức trong các trường đại học và viện nghiên cứu. Những đổi mới trong Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Doanh nghiệp và Luật Viên chức là những bước tiến quan trọng.

Đặc biệt, Quy định 224-QĐ/TW đã xác định rõ hơn cơ hội, điều kiện và giới hạn tham gia đầu tư kinh doanh đối với đảng viên là viên chức, tạo cơ sở để phát huy năng lực chuyên môn và thúc đẩy sự chuyển dịch nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Vấn đề đặt ra hiện nay là tổ chức thực hiện hiệu quả những cơ chế đó, đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách để người có năng lực, có ý tưởng đột phá được lựa chọn con đường phát triển phù hợp, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chúng ta cần khuyến khích người tài làm kinh tế, nhưng phải có cơ chế minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích và ngăn chặn việc sử dụng chức vụ, quyền hạn, tài sản công hoặc nguồn lực công trái pháp luật để phục vụ lợi ích riêng.

PV: Có nghĩa là cần bảo vệ những đảng viên có ý tưởng sáng tạo, đồng thời gỡ bỏ những rào cản không cần thiết để họ mạnh dạn khởi nghiệp, thưa ông?

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng: Đúng vậy. Không nên để những nghi ngại không cần thiết trở thành rào cản đối với những người có năng lực, có ý tưởng đột phá và mong muốn cống hiến. Cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người có tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời tháo gỡ những rào cản không cần thiết trên cơ sở tuân thủ kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, cần kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích. Chẳng hạn, một người có thẩm quyền quyết định, phân bổ nguồn lực hoặc lựa chọn đối tác tại một cơ quan công lập, đồng thời có lợi ích kinh tế tại doanh nghiệp có quan hệ với cơ quan đó. Khi ấy, người có xung đột lợi ích phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp kiểm soát, giám sát phù hợp; không tham gia xử lý công việc có xung đột lợi ích chưa được kiểm soát, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Điều quan trọng là xây dựng được một cơ chế đủ thông thoáng để phát huy năng lực sáng tạo, đủ minh bạch để tạo dựng niềm tin và đủ chặt chẽ để không ai có thể lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích riêng.

PV: Xin cảm ơn ông!