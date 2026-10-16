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Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Làm giàu chính đáng, không lạm quyền
Thứ Sáu, 10:28, 16/10/2026

Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Làm giàu chính đáng, không lạm quyền

VOV.VN - Khi cánh cửa tham gia kinh tế tư nhân ngày càng được mở rộng, câu hỏi được đặt ra rõ hơn: Làm thế nào để một đảng viên có thể làm giàu bằng năng lực, bằng sáng tạo, bằng quản trị và kinh doanh đúng pháp luật- nhưng không để vị trí, quyền lực hay các mối quan hệ chính trị trở thành lợi thế kinh doanh riêng?

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