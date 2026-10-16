Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Làm giàu chính đáng, không lạm quyền

VOV.VN - Khi cánh cửa tham gia kinh tế tư nhân ngày càng được mở rộng, câu hỏi được đặt ra rõ hơn: Làm thế nào để một đảng viên có thể làm giàu bằng năng lực, bằng sáng tạo, bằng quản trị và kinh doanh đúng pháp luật- nhưng không để vị trí, quyền lực hay các mối quan hệ chính trị trở thành lợi thế kinh doanh riêng?
VOV.VN - Ngày 14/10/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam giới thiệu toàn văn Quy định số 224-QĐ/TW.
VOV.VN - Thúc đẩy tăng trưởng 2 con số để vươn mình thành quốc gia thu nhập trung bình cao năm 2030 và nước công nghiệp thu nhập cao vào năm 2045 trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng gần 6 triệu đảng viên, luôn sẵn sàng đứng mũi chịu sào mọi sóng gió để đưa con thuyền cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
VOV.VN - Tại Quảng Ngãi, nhiều đảng viên người Ca Dong đang tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng hợp tác xã, tìm đầu ra ổn định cho nông sản và trực tiếp hướng dẫn bà con đổi mới tư duy sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.