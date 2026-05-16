Đảng viên ở miền núi Đà Nẵng đi đầu trong phát triển kinh tế

Thứ Bảy, 06:32, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng, nhiều đảng viên là đồng bào Cơ Tu đã tự vươn lên thoát nghèo. Họ trở thành tấm gương tiêu biểu để bà con học tập và làm theo.

Tại xã miền núi Sông Kôn, đảng viên BNướch Việt Hùng được bà con nhắc đến về chuyện “nói đi đôi với làm”. Ông BNướch Việt Hùng đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 100 triệu đồng để cải tạo vườn tạp, xây dựng chuồng trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả, trồng rừng trên diện tích 20.000m2. Đến nay, trang trại của ông Hùng có hàng ngàn con gà, heo đen và vườn cây ăn quả như sầu riêng, lòn bon, xoài, cây trám đen…, mang lại nguồn thu nhập khá.

Đảng viên BNướch Việt Hùng đi đầu trong phát triển kinh tế tại xã miền núi Sông Kôn

Ông BNướch Việt Hùng còn hướng dẫn bà con trong thôn cách làm kinh tế trang trại, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, hỗ trợ con vật nuôi để phát triển kinh tế. “Là đảng viên phải gần dân, sát dân và luôn đồng hành hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc hộ nghèo cách làm ăn. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng, sử dụng đúng mục đích đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi hướng dẫn nhiều hộ dân tại địa phương cách chăm sóc heo, trồng cây ăn quả và có nhiều hộ đã thành công”.

Hiện nay, tại xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng có nhiều đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế. Các đảng viên A Lăng Năm, BLing Bló, A Lăng Út, Lê Văn Minh và Pơ Loong Nết, Briu Thị Thìn... đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương; tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương là đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Đảng viên là hội viên nông dân ở vùng núi đi đầu trong phát triển kinh tế

Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng cho biết, xã xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự gương mẫu. Đảng viên phải đi trước, không chỉ vận động mà phải trực tiếp làm hiệu quả để người dân thấy tin và làm theo.

“Đảng ủy và UBND xã Sông Kôn luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào đảng viên làm kinh tế giỏi đã trở thành điểm sáng, tác động mạnh mẽ đến đời sống bà con. Để đảng viên làm kinh tế giỏi thực sự có sức lan tỏa, địa phương phối hợp với các ban, ngành tập huấn và tạo điều kiện cho bà con nhân dân và các đảng viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; Khuyến khích các đảng viên làm nòng cốt để hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm”, ông Tùng nói.

Đảng viên là hội viên nông dân ở vùng núi Đà Nẵng đi đầu trong phát triển kinh tế

Thành phố Đà Nẵng có hàng ngàn đảng viên là hội viên Hội Nông dân đi đầu trong phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: đa số các đảng viên đều thể hiện được vai trò gương mẫu trong lao động sản xuất phát triển kinh tế. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế cho gia đình, các đảng viên còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giúp bà con thay đổi cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo.

“Từ những mô hình này là những hạt nhân điển hình để cho nông dân học tập, nhân ra diện rộng. Đặc biệt là các đảng viên ở địa phương là những cán bộ cốt cán của Hội Nông dân luôn đi đầu trong công tác vận động, làm gương giúp đỡ nông dân phát triển kinh tế, là những người có uy tín rất lớn trong vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa”, ông Út chia sẻ.

Đồng bào vùng cao Đà Nẵng ứng dụng công nghệ số tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Chính quyền thành phố Đà Nẵng đang tích cực đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao từng bước ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nông sản của bà con được quảng bá, tiêu thụ thuận lợi hơn, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.

Tuyết Lê/ VOV-Miền Trung
VOV.VN - Ngày 11/5, tại xã Thượng Đức, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị hảo tâm tổ chức chương trình "Hành trình nhân ái vì cộng đồng" năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026.

VOV.VN - Các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tập trung ôn tập, giúp học sinh nắm vững kiến thức, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 6 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra, xử lý một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại phường Cẩm Lệ.

