Đảng viên ở miền núi Đà Nẵng đi đầu trong phát triển kinh tế

Tại xã miền núi Sông Kôn, đảng viên BNướch Việt Hùng được bà con nhắc đến về chuyện “nói đi đôi với làm”. Ông BNướch Việt Hùng đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 100 triệu đồng để cải tạo vườn tạp, xây dựng chuồng trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả, trồng rừng trên diện tích 20.000m2. Đến nay, trang trại của ông Hùng có hàng ngàn con gà, heo đen và vườn cây ăn quả như sầu riêng, lòn bon, xoài, cây trám đen…, mang lại nguồn thu nhập khá.

Ông BNướch Việt Hùng còn hướng dẫn bà con trong thôn cách làm kinh tế trang trại, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, hỗ trợ con vật nuôi để phát triển kinh tế. “Là đảng viên phải gần dân, sát dân và luôn đồng hành hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc hộ nghèo cách làm ăn. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng, sử dụng đúng mục đích đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi hướng dẫn nhiều hộ dân tại địa phương cách chăm sóc heo, trồng cây ăn quả và có nhiều hộ đã thành công”.

Hiện nay, tại xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng có nhiều đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế. Các đảng viên A Lăng Năm, BLing Bló, A Lăng Út, Lê Văn Minh và Pơ Loong Nết, Briu Thị Thìn... đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương; tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương là đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng cho biết, xã xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự gương mẫu. Đảng viên phải đi trước, không chỉ vận động mà phải trực tiếp làm hiệu quả để người dân thấy tin và làm theo.

“Đảng ủy và UBND xã Sông Kôn luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào đảng viên làm kinh tế giỏi đã trở thành điểm sáng, tác động mạnh mẽ đến đời sống bà con. Để đảng viên làm kinh tế giỏi thực sự có sức lan tỏa, địa phương phối hợp với các ban, ngành tập huấn và tạo điều kiện cho bà con nhân dân và các đảng viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; Khuyến khích các đảng viên làm nòng cốt để hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm”, ông Tùng nói.

Thành phố Đà Nẵng có hàng ngàn đảng viên là hội viên Hội Nông dân đi đầu trong phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: đa số các đảng viên đều thể hiện được vai trò gương mẫu trong lao động sản xuất phát triển kinh tế. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế cho gia đình, các đảng viên còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giúp bà con thay đổi cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo.

“Từ những mô hình này là những hạt nhân điển hình để cho nông dân học tập, nhân ra diện rộng. Đặc biệt là các đảng viên ở địa phương là những cán bộ cốt cán của Hội Nông dân luôn đi đầu trong công tác vận động, làm gương giúp đỡ nông dân phát triển kinh tế, là những người có uy tín rất lớn trong vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa”, ông Út chia sẻ.