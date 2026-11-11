Đấu giá trực tuyến 5 lô đất Thủ Thiêm có 3.790 căn hộ tái định cư

Theo đó, 5 lô đất đưa ra đấu giá gồm R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4 ha) với tổng diện tích gần 79.000 m2.

Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, 2.220 căn thuộc các lô R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc các lô R4, R5.

3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm bỏ hoang từ năm 2015 (Ảnh: Duy Phương)

Giá khởi điểm được xác định hơn 18.253 tỷ đồng, gồm hơn 11.000 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất, hơn 6.000 tỷ đồng giá trị công trình xây dựng và hơn 576 tỷ đồng giá trị phân bổ hạ tầng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 39.843 tỷ đồng. Theo phương án đấu giá, doanh nghiệp tham gia phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương khoảng gần 8.000 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://daugiatructuyen.gov.vn/, theo phương thức trả giá lên. Bước giá tối thiểu là 30 tỷ đồng. Thời gian dự kiến vào ngày 11/12/2026.

Trước đó, 3.790 căn hộ tái định cư trên các lô đất được ký hiệu từ R1 đến R5 được cơ quan chức năng TP.HCM dự kiến đấu giá trong tháng 5/2026. Đây là các căn hộ nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khi triển khai Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình hoàn thành từ năm 2015, nhưng đến nay không có người ở, chất lượng ngày càng xuống cấp. UBND TP.HCM đã nhiều lần tổ chức đấu giá quỹ căn hộ này nhưng đều thất bại. Năm 2018, giá khởi điểm là 8.800 tỷ đồng nhưng không có người tham gia. Năm 2019, nâng lên 9.100 tỷ đồng vẫn “ế ẩm”. Đến tháng 6/2021, giá tiếp tục tăng lên 9.900 tỷ đồng nhưng không có đơn vị nào mua. Lần thứ 4 vào năm 2023 cũng không thành công.