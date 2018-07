Dâu tây trắng giá 200.000 đồng/quả, nhà giàu Việt săn lùng

Quả căng mọng, vỏ ngoài trắng, ăn có vị ngọt, mùi thơm như dứa... loại dâu tây trắng hay còn gọi là dâu tây Bạch Tuyết đang thu hút nhà giàu Việt dù giá lên đến 200.000 đồng/quả. (Ảnh: Gia đình và Xã hội). Thoạt nhìn, vẻ bề ngoài của loại dâu tây này không khác gì dâu tây thông thường nhưng kích thước lớn hơn và phủ lớp vỏ cùng ruột trắng. (Ảnh: Gia đình và Xã hội). Dâu tây trắng có nguồn gốc từ Nhật Bản. (Ảnh: Gia đình và Xã hội). Giá của dâu tây trắng khoảng hơn 1.000 yen Nhật/quả (tương đương hơn 200.000 đồng). (Ảnh: Soha). Dâu tây trắng ở Nhật có tên là Shiroi Houseki - hay dâu "bạch ngọc" (White Jewel). Nói là một quả, nhưng mỗi trái dâu trắng ở đây nặng ít nhất là 50g (nửa lạng), tức là những quả dâu khổng lồ. (Ảnh: Gia đình và Xã hội). Loại dâu tây trắng này do ông Yasuhito Teshima tạo ra 4 năm trước. Đến nay, nông trại của ông ở tỉnh Saga (Nhật Bản) vẫn là nơi duy nhất trên thế giới sản xuất loại dâu tây đặc biệt này. (Ảnh: Soha). Teshima cho biết ông mất rất nhiều năm lai tạo các giống dâu tây khác nhau và hoàn thiện kĩ năng nuôi trồng của mình mới có thể cho ra đời những quả dâu tây vừa to vượt trội so với giống dâu tây thường vừa có màu trắng muốt từ trong ra ngoài như vậy. (Ảnh: Soha). Ông Teshima và những trái dâu bạch ngọc "độc nhất vô nhị" trên thế giới. (Ảnh: Gia đình và Xã hội). Một trong số những bí quyết trồng được dâu tây Ngọc trắng là giảm lượng ánh sáng mặt trời mà chúng nhận được. Điều này sẽ khiến cây sản sinh ra ít chất anthocyanin - loại chất làm hoa quả và rau có được màu sắc tự nhiên của chúng. (Ảnh: 24h). Tuy nhiên, ông Yasuhito Teshima chia sẻ rằng, suốt 7 năm trời thử nghiệm, kĩ thuật của ông vẫn chưa đạt đến sự hoàn hảo. Đến nay, chỉ có 10% số lượng dâu trồng được có màu trắng, thậm chí chỉ một phần nhỏ trong đó đạt độ trắng như ý. (Ảnh: Kenh14). Trong văn hóa Nhật Bản, những trái cây đặc biệt và quý hiếm như White Jewel thường được người tiêu dùng mua để biếu nhau trong dịp quan trọng. (Ảnh: Kenh14)./.

