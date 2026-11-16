Đầu tư công: Hưng Yên siết trách nhiệm người đứng đầu để tăng tốc giải ngân vốn

Áp lực hoàn thành kế hoạch vẫn lớn

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Hưng Yên là 54.934,1 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi thực hiện tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương là 41.325,5 tỷ đồng. Phần còn lại gồm các nguồn vốn bổ sung và vốn được kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026.

Hưng Yên đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công

Tính đến ngày 5/11/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được 30.636,2 tỷ đồng, đứng thứ 4 cả nước về giá trị giải ngân tuyệt đối. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ thực hiện, tiến độ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Cụ thể, đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2026, số vốn đã giải ngân đạt 28.305,6 tỷ đồng, tương đương 68,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau khi thực hiện tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương và bằng 56,9% kế hoạch vốn địa phương giao.

Đối với các dự án do cấp xã quản lý, tổng số vốn đã giải ngân đạt 13.945,6 tỷ đồng, tương đương 65,5% kế hoạch UBND tỉnh giao, nhưng mới đạt 50,2% kế hoạch vốn cấp xã triển khai.

Những con số trên cho thấy, dù thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về giá trị giải ngân tuyệt đối, Hưng Yên vẫn còn khối lượng vốn lớn cần được giải ngân trong thời gian còn lại của năm. Những khó khăn không chỉ xuất phát từ tiến độ thi công mà còn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Tháo gỡ điểm nghẽn để tăng tốc giải ngân

Phát biểu tại cuộc họp về đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 mới đây, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, mặc dù giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hưng Yên đang đứng thứ 4 cả nước, nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, các sở, ngành và địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Hung Yên yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ những địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước và các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ được đặc biệt nhấn mạnh là nghiên cứu, tham mưu cơ chế thanh toán theo khối lượng thực hiện, bảo đảm công trình hoàn thành đến đâu được nghiệm thu, thanh toán đến đó theo quy định. Giải pháp này nhằm hạn chế tình trạng hồ sơ thanh toán bị dồn vào thời điểm cuối năm, gây áp lực cho các cơ quan chuyên môn và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung.

Đối với các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ động lập, hoàn thiện hồ sơ quyết toán ngay sau khi công trình hoàn thành, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ kéo dài qua nhiều năm.

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục, tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ được giao theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương. Trong đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu.

Không chỉ tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên còn yêu cầu Sở Tài chính rà soát tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, đồng thời xây dựng phương án kế hoạch đầu tư năm 2027 và những năm tiếp theo.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chủ động thực hiện giải phóng mặt bằng, quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với người có đất bị thu hồi theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh định hướng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định nhằm tạo thêm nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo các xã, phường tham dự cuộc họp đều cam kết tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 lên tới 54.934,1 tỷ đồng, trong khi kết quả giải ngân đến ngày 5/11 mới đạt 30.636,2 tỷ đồng, nhiệm vụ đặt ra cho Hưng Yên trong những tháng cuối năm là rất lớn. Việc hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% không chỉ đòi hỏi sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành mà còn cần sự chủ động, phối hợp đồng bộ của từng sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Kết quả giải ngân trong thời gian tới sẽ là thước đo quan trọng đối với năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả điều hành của từng đơn vị, địa phương, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.