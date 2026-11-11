Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, sớm phát huy hiệu quả các dự án ở phường Yên Bái

Những ngày này, tại công trường xây dựng Công viên phường Yên Bái, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia thành nhiều tổ, triển khai đồng loạt các hạng mục. Từ kè hồ, san nền đến lát đường đi, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan… tất cả đều được đẩy nhanh tiến độ. Với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, khởi công ngày 21/9/2026, đến nay, dự án đã đạt những kết quả tích cực: hạng mục kè hồ hoàn thành hơn 80%, đào đắp đạt khoảng 70%, công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái cho biết, đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhiều mũi để bù tiến độ.

Công trình Công viên phường Yên Bái (khu vực hồ Cung Thiếu nhi tỉnh Yên Bái cũ) có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng đang tăng tốc thi công

"Hiện nay, trên công trường chúng tôi bố trí 6 máy xúc, 3 xe vận chuyển và khoảng 80 công nhân, chia thành 9 tổ thi công. Các tổ triển khai đồng thời những phần việc như kè hồ, san nền, lát đường, trồng cây xanh. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị tổ chức thi công 3 ca để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán", ông Nguyễn Quốc Việt cho biết thêm.

Tuyến kè quanh hồ đã đạt hơn 80% khối lượng

Một dự án chỉnh trang đô thị, công viên khi hoàn thành không chỉ mở thêm không gian xanh mà còn là nơi vui chơi, tập luyện thể thao và sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Công trình này đang nhận được sự mong đợi của đông đảo người dân trong khu vực.

Tổ thi công khẩn trương hoàn thiện các đoạn kè taluy và nền đường dạo bộ uốn lượn quanh lòng hồ.

"Chúng tôi rất phấn khởi khi khu vực này được đầu tư xây dựng thành công viên. Người dân có thêm không gian để đi bộ, tập thể dục, người già và trẻ nhỏ có chỗ vui chơi, thư giãn. Mong muốn của chúng tôi là công trình được thi công bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành để bà con được hưởng lợi", ông Nguyễn Văn Mạnh, ở phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái, bày tỏ niềm phấn khởi khi công viên được xây dựng.

Nhiều hạng mục công trình đầu tư công đang từng bước về đích

Công nhân khẩn trương đan buộc khung cốt thép tường kè bê tông dọc mái taluy ven hồ.

Tinh thần lao động tại các dự án đầu tư công thuộc phường Yên Bái diễn ra tích cực, phấn khởi

Cùng với dự án công viên, năm 2026, phường Yên Bái được giao 195 tỷ đồng vốn đầu tư công, phân bổ cho 14 dự án, tập trung vào các lĩnh vực chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thoát nước và thiết chế văn hóa. Đến ngày 30/10, địa phương đã giải ngân hơn 159 tỷ đồng, đạt gần 82% kế hoạch. Để đạt kết quả này, UBND Phường Yên Bái xác định rõ trách nhiệm của từng chủ đầu tư, nhà thầu, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Theo đó, trong khi quá trình triển khai các công trình trong khu vực đô thị có hệ thống điện, nước, thoát nước đan xen, UBND phường yêu cầu nhà thầu xây dựng phải đảm bảo việc giao thông đi lại và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Ông Đoàn Hữu Phung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Bái chỉ đạo chủ đầu tư bám sát hiện trường, yêu cầu nhà thầu tăng tốc thi công để hoàn thành dự án trọng điểm trước Tết Nguyên đán.

Ông Phùng Tiến Thanh (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch UBND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết: nhiệm vụ trọng tâm là dồn lực cho chặng nước rút cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

"Từ nay đến hết năm, thời gian không còn nhiều. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị thi công tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc, vật tư và tổ chức thi công nhiều mũi, tăng ca, tăng kíp ở những hạng mục đủ điều kiện, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện, nhất là đối với các công trình cần hoàn thành trước Tết Nguyên đán; tăng cường kiểm tra trực tiếp tại công trường, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh; quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn của năm 2026", ông Phùng Tiến Thanh, Chủ tịch UBND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai nêu rõ.

Từng thao tác kỹ thuật được công nhân thực hiện cẩn trọng, bảo đảm chính xác theo thiết kế và an toàn lao động

Tăng tốc thi công, tháo gỡ khó khăn và siết chặt trách nhiệm trong từng dự án, phường Yên Bái đang nỗ lực đưa các công trình đầu tư công về đích đúng tiến độ. Mục tiêu của UBND phường Yên Bái hướng đến không chỉ là giải ngân hết nguồn vốn được giao, mà quan trọng hơn là các công trình sớm đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian công cộng và xây dựng đô thị Lào Cai ngày càng văn minh, hiện đại.

Phối cảnh tổng thể dự án Công viên phường Yên Bái

Phối cảnh tổng thể dự án Công viên Yên Hòa

Không chỉ tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai, phường Yên Bái còn chủ động chuẩn bị danh mục đầu tư cho giai đoạn tiếp theo, nhất là các công trình mở rộng không gian xanh, không gian công cộng. Nổi bật là dự án mở rộng Công viên Yên Hòa, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 235 tỷ đồng, nâng quy mô từ 8,5 ha lên 17,5 ha, dự kiến thực hiện trong năm 2027.

Clip: Công viên phường Yên Bái giai đoạn nước rút