Đẩy nhanh tiến độ tuyến ống dẫn nhiên liệu cho sân bay Long Thành

Theo đó, Dự án Xây dựng hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới Sân bay Long Thành thuộc Dự án thành phần 4. Vào trung tuần tháng 5/2025, dự án đã được khởi công xây dựng đoạn trong Khu công nghiệp Gò Dầu.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng 2 tuyến ống song song, chiều dài mỗi tuyến hơn 23km, đường kính ống dự kiến từ 12 - 16 inch kết nối từ kho đầu nguồn tại Khu công nghiệp Gò Dầu đến kho chứa của Sân bay Long Thành.

Toàn cảnh sân bay Long Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Vietnam Airlines

Trong khi đó, gói thầu 4.9, xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tại Sân bay Long Thành, thuộc Dự án Thành phần 3 đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Gói thầu này triển khai xây dựng 6 bồn chứa nổi chứa nhiên liệu với dung tích 6 ngàn m3/bồn và hệ thống phụ trợ phục vụ cung cấp nhiên liệu cho tàu bay khi Sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Hệ thống nhiên liệu này được hoạt động theo cơ chế: từ khu vực các bồn chứa, nguồn nhiên liệu sẽ được bơm theo hệ thống ống dẫn đến các vị trí họng nạp được lắp đặt ở khu vực sân đỗ nhà ga hành khách Sân bay Long Thành để tiếp nhiên liệu cho tàu bay.

Theo yêu cầu của Chính phủ, Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 phải hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026.