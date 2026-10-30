ĐBQH đề nghị cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

"Mua bán vị trí" trên giấy đẩy giá nhà lên gấp đôi

Sáng 30/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu Lê Thanh Hoàn (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có thể tạo điều kiện đầu cơ, thổi giá, khiến giá căn hộ khi bàn giao có thể cao gấp 1-2 lần giá gốc.

Phân tích bản chất giao dịch, đại biểu cho rằng, đối tượng được chuyển nhượng thực chất không phải tài sản hữu hình mà là vị trí pháp lý trong hợp đồng, bao gồm quyền và nghĩa vụ giữa các bên, trong khi căn nhà có thể chưa tồn tại trên thực địa, chưa được nghiệm thu, bàn giao.

Việc mua bán vị trí hợp đồng trên giấy có thể biến hợp đồng mua nhà thành công cụ đầu cơ. Người mua ban đầu chỉ cần bỏ ra một khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để giữ chỗ, sau đó chuyển nhượng lại khi giá thị trường tăng để hưởng chênh lệch. Với số vốn ban đầu thấp, tỷ suất lợi nhuận có thể lên tới 50%, thậm chí 100%, theo phân tích của đại biểu.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Hệ quả là dòng tiền chạy theo chênh lệch giá kỳ vọng thay vì nhu cầu sở hữu nhà ở thực. Hợp đồng qua nhiều lần sang tay, mỗi lần lại cộng thêm khoản chênh lệch và chi phí môi giới, đẩy giá căn hộ lên cao, khiến người có nhu cầu ở thực khó tiếp cận nhà ở.

Dẫn kinh nghiệm Trung Quốc và Hàn Quốc, đại biểu cho biết, các quốc gia này đã áp dụng những biện pháp hạn chế chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai tại một số khu vực nhằm kiểm soát đầu cơ. Đại biểu cũng đặt vấn đề về tính thống nhất của quy định cho phép chuyển nhượng hợp đồng với nguyên tắc tự do thỏa thuận trong Bộ luật Dân sự.

Từ đó, đại biểu Lê Thanh Hoàn đề nghị cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, đồng thời nghiên cứu lộ trình bán nhà khi công trình đã hoàn thành. Theo đại biểu, đây là giải pháp nhằm hạn chế đầu cơ và bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

Cùng quan tâm đến nguy cơ đầu cơ, thổi giá, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) cho rằng, việc cho phép chuyển nhượng hợp đồng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và hạn chế giao dịch ngầm. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát được toàn bộ chuỗi chuyển nhượng và giá giao dịch thực tế, cơ chế này có thể bị lợi dụng để sang tay nhiều lần, đẩy giá bất động sản lên cao.

Đại biểu đề nghị bắt buộc cập nhật thông tin mỗi khi chuyển nhượng hợp đồng trên hệ thống thông tin thị trường bất động sản, gắn với mã định danh điện tử và dữ liệu pháp lý được cơ quan có thẩm quyền xác thực. Việc triển khai cần có lộ trình phù hợp, tránh gây đình trệ các giao dịch hợp pháp khi hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ.

Đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ quy định tại Điều 6, đại biểu cũng đề nghị xây dựng tiêu chí cụ thể, thực chất về số lượng và tổng giá trị giao dịch, tránh tình trạng lợi dụng ngoại lệ để né tránh nghĩa vụ kinh doanh.

Siết dòng tiền, không để người mua gánh rủi ro từ chủ đầu tư

Cùng đề cập đến những rủi ro người mua nhà có thể gặp phải khi chủ đầu tư huy động vốn trước, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) cho rằng, cần siết chặt cơ chế thanh toán, bảo đảm người mua được bảo vệ trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị bảo lãnh đối với nhà ở hình thành trong tương lai phải là cơ chế mặc định; người mua chỉ được từ chối bằng văn bản riêng sau khi được giải thích đầy đủ. Trường hợp không có bảo lãnh, cần có cơ chế giám sát dòng tiền thanh toán theo tiến độ, gắn việc giải ngân với khối lượng xây dựng thực tế. Đồng thời, phải xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các khoản tiền do trung gian thu hộ, không phụ thuộc vào tên gọi của khoản thu.

Trong khi đó, đại biểu Lê Thanh Hoàn đề nghị giới hạn tổng số tiền chủ đầu tư được thu trước khi bàn giao nhà ở mức tối đa 70% giá trị hợp đồng; 30% còn lại chỉ được thanh toán khi người mua nhận nhà và được cấp giấy chứng nhận. Theo đại biểu, việc chủ đầu tư được thu phần lớn giá trị hợp đồng nhưng chậm hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận có thể đẩy người mua vào tình trạng chịu rủi ro kéo dài, dù đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

Các đề xuất này cùng hướng tới việc kiểm soát dòng tiền huy động từ người mua, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư với tiến độ xây dựng và hoàn thiện pháp lý dự án, tránh để người mua phải gánh chịu hậu quả khi chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.