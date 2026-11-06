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ĐBQH tranh luận nóng về miễn thuế cho trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Thứ Sáu, 11:05, 06/11/2026
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VOV.VN - Chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận nhận được nhiều ý kiến khác nhau tại nghị trường. Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc giữa khuyến khích mô hình giáo dục phi lợi nhuận, bảo đảm công bằng thuế và ngăn nguy cơ lợi dụng chính sách.

Lo ngại nguy cơ lợi dụng chính sách để né thuế

Sáng 6/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính sách miễn thuế đối với các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, cần phân biệt rõ giữa các mô hình hoạt động để có chính sách phù hợp. Bởi, đối với các cơ sở giáo dục công lập, việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp không tạo tác động lớn đến xã hội cũng như nguồn thu ngân sách địa phương. Báo cáo tại một số địa phương như Đà Nẵng và TP.HCM cho thấy số thu từ các cơ sở giáo dục công lập không đáng kể.

Dbqh tranh luan nong ve mien thue cho truong tu thuc hoat dong khong vi loi nhuan hinh anh 1
Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Trong khi đó, số lượng cơ sở giáo dục tư thục rất lớn. Thời gian qua, phần lớn các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thuế không có nhiều vướng mắc. Đại biểu cũng dẫn thực tế tại TP.HCM có số lượng lớn cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong đó có các trường mang tính quốc tế với đông học sinh, sinh viên theo học. Đây chủ yếu là những trường có mức học phí cao, phục vụ nhóm gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Dù một số cơ sở gặp khó khăn, nhưng nhiều trường tư thục có danh tiếng tại Hà Nội và TP.HCM vẫn hoạt động có lợi nhuận, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và đóng góp cho ngân sách. 

Bên cạnh đó, việc xác định một cơ sở giáo dục thực sự hoạt động không vì lợi nhuận không đơn giản, đặt ra khó khăn cho cơ quan thuế trong công tác quản lý, kiểm tra. Cơ quan thuế sẽ phải đối mặt với thách thức trong việc kiểm tra, giám sát, bảo đảm các cơ sở thực sự hoạt động không vì lợi nhuận, tránh lợi dụng chính sách để né tránh nghĩa vụ thuế.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị, cần cân nhắc việc điều tiết thuế đối với nhóm cơ sở này. Đồng thời, cần phân biệt rõ cơ sở giáo dục hoạt động vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận. Với mô hình không vì lợi nhuận, nguồn thu chủ yếu được sử dụng để bù đắp chi phí vận hành, chi trả nhân sự và duy trì hoạt động giáo dục.

"Nếu miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục tư thục không vì lợi nhuận, có khả năng thời gian tới nhiều cơ sở sẽ chuyển sang mô hình hoạt động không vì lợi nhuận để được hưởng chính sách miễn thuế", đại biểu Phan Văn Hòa nêu vấn đề.

Vận hành các cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận nên để Nhà nước đảm nhận

Cùng quan điểm thận trọng, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) ủng hộ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập không vì lợi nhuận do Nhà nước quản lý, hoạt động vì mục tiêu nhân văn và phục vụ lợi ích xã hội. Tuy nhiên, đại biểu chưa đồng tình với việc miễn thuế đối với các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Dẫn số liệu của Bộ Tài chính về khoảng 3.900 cơ sở giáo dục ngoài công lập và xu hướng số lượng ngày càng tăng, đại biểu cho rằng phần lớn các cơ sở này chưa đáp ứng tiêu chí xã hội hóa để được hưởng chính sách ưu đãi hiện hành, đồng thời đang hoạt động theo cơ chế vì lợi nhuận.

Dbqh tranh luan nong ve mien thue cho truong tu thuc hoat dong khong vi loi nhuan hinh anh 2
Đại biểu Nguyễn Văn Thân - Đoàn ĐBQH TP.HCM

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân, việc tổ chức, vận hành các cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận nên để Nhà nước đảm nhận; còn các cơ sở giáo dục tư nhân nên hoạt động theo cơ chế thị trường nhằm bảo đảm chất lượng dạy học và cơ sở vật chất phục vụ học sinh.

Khuyến khích mô hình phi lợi nhuận nhưng phải giám sát thực chất

Ở góc nhìn khác, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng, cần khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đồng thời mở rộng chính sách miễn thuế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo mô hình này.

Hiện có nhiều doanh nhân có tiềm lực tài chính, tinh thần thiện nguyện và mong muốn thành lập các trường học không vì lợi nhuận. Do đó, bên cạnh ưu đãi về thuế, đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu thêm các chính sách hỗ trợ về mặt bằng, tiền thuê đất để tạo điều kiện cho các cơ sở này hình thành và hoạt động. Qua đó, có thể huy động thêm nguồn lực xã hội cho giáo dục, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các mô hình giáo dục chất lượng.

Dbqh tranh luan nong ve mien thue cho truong tu thuc hoat dong khong vi loi nhuan hinh anh 3
Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn ĐBQH TP.HCM

Theo đại biểu, trên thế giới, mô hình đại học tư thục không vì lợi nhuận đang phát triển, mang lại nhiều giá trị cho xã hội. Tại Việt Nam, các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Giáo dục, đã xác lập những nguyên tắc đối với cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận. Đây là những quy định tích cực, song thực tế Việt Nam hiện vẫn có ít trường đại học và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động theo mô hình không vì lợi nhuận. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách để khuyến khích mô hình này phát triển là cần thiết.

Tuy nhiên, nhà đầu tư phải cam kết không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất, không phân chia và được giữ lại để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trường.

Liên quan đến cơ chế thực hiện chính sách, đại biểu Lê Thị Thanh Xuân (Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk) đồng tình với chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận nhằm khuyến khích đầu tư phát triển giáo dục.

Dbqh tranh luan nong ve mien thue cho truong tu thuc hoat dong khong vi loi nhuan hinh anh 4
Đại biểu Lê Thị Thanh Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn, phạm vi thu nhập được miễn thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục và tiền lãi gửi ngân hàng.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo hướng dẫn rõ ranh giới giữa dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục với các hoạt động kinh doanh độc lập; đồng thời tăng cường kiểm tra việc sử dụng khoản thu nhập được miễn thuế, bảo đảm nguồn lực này thực sự được đầu tư trở lại cho giáo dục. Đối với các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, cần giám sát thực chất việc không chia lợi tức, không rút vốn và sử dụng phần tích lũy đúng mục đích phát triển nhà trường.

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ĐBQH đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 2 tỷ đồng/năm

VOV.VN - ĐBQH đề xuất nâng ngưỡng doanh thu được miễn thuế đối với hộ kinh doanh lên ít nhất 2 tỷ đồng/năm, đồng thời kiến nghị làm rõ điều kiện ưu đãi thuế đối với trường tư thục và nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp suất ăn học đường, bảo đảm công bằng, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

 

Vân Hồng/VOV.VN
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