Để đạt tăng trưởng hai con số, Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo "vào việc ngay"

Thứ Hai, 07:30, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu: Trong công tác chỉ đạo, điều hành các ngành, địa phương phải khẩn trương tập trung xử lý với tinh thần "làm việc sớm, vào việc ngay".

Tỉnh Bắc Ninh được đánh giá là điểm đến chiến lược trong xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng với sự hiện diện các thương hiệu toàn cầu như: Samsung, Canon, Foxconn, Amkor, Goertek, Liwin, Luxshare, Micro Commercial Components, Hana Micro... Tổng nguồn vốn đầu tư rót vào địa bàn tỉnh hiện lên tới 50,89 tỷ USD, thuộc lĩnh vực sản xuất, gia công các sản phẩm linh kiện điện tử, bán dẫn, logistics, kinh doanh bất động sản.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vị thế thủ phủ công nghiệp của Bắc Ninh tiếp tục được khẳng định khi không gian phát triển ngày càng được mở rộng. Ngay trong tháng 2, đã có 2 khu công nghiệp mới được chấp thuận đầu tư, nâng tổng số khu công nghiệp trên địa bàn lên 38 khu, tạo dư địa thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

De dat tang truong hai con so, chu tich bac ninh chi dao vao viec ngay hinh anh 1
Toàn cảnh khu công nghiệp

Dù tình hình thế giới có biến động, song 2 tháng đầu năm, Bắc Ninh thu hút được gần 4,2 tỷ USD (nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Điều này cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được củng cố.

Tiếp nối đà tăng trưởng kỷ lục từ cuối năm 2025, sang đầu năm 2026, Bắc Ninh giữ vững vị trí số 1 cả nước về xuất, nhập khẩu, với tổng kim ngạch 2 tháng đạt 31,14 tỷ USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 20% kim ngạch của cả nước (31,14/155,7 tỷ USD). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 407.667 tỷ đồng, tăng 19,53% so với cùng kỳ. Điều đáng nói là cả 3 thành phần kinh tế: Nhà nước, ngoài nhà nước và FDI, đều tăng trưởng với mức tăng tương ứng lần lượt là 6,91%; 18,34% và 19,71%. Mức tăng này cho thấy ngành công nghiệp của tỉnh đang bước vào giai đoạn phục hồi thực chất. Các ngành chủ lực như điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, những doanh nghiệp vệ tinh cũng ghi nhận đơn hàng ổn định hơn.

“Quan trọng hơn, kết quả này phản ánh sức mạnh nội tại của khu vực công nghiệp với hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh và môi trường đầu tư ngày càng chuyên nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng hai con số”, ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh.

Theo đánh giá của các chuyên gia quy hoạch, với vị trí chiến lược nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng -Quảng Ninh, Bắc Ninh đang trở thành một cực tăng trưởng mới, vừa chia sẻ áp lực dân số với Thủ đô, vừa thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và dân cư chất lượng cao. Các tuyến vành đai, cao tốc cùng mạng lưới hạ tầng kết nối vùng đã mở đường cho xu hướng dịch chuyển trung tâm đô thị tại các tỉnh vệ tinh của Hà Nội.

Phát huy ưu thế về hạ tầng kết nối, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, tổ chức lại không gian phát triển trên tinh thần thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, khu vực vùng phía Nam Đuống sẽ phát huy tối đa hiệu quả dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tạo hiệu ứng lan tỏa phát triển trong tỉnh nói riêng và toàn vùng đồng bằng sông Hồng nói chung. Đồng thời tiến hành lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (26 khu), qua đó phủ kín quy hoạch làm cơ sở phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, tạo nền tảng thu hút đầu tư, từng bước hình thành các khu thương mại tự do, khu kinh tế chuyên biệt, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu: Trong công tác chỉ đạo, điều hành các ngành, địa phương phải khẩn trương tập trung xử lý với tinh thần "làm việc sớm, vào việc ngay". Chủ động theo dõi, phân tích sát diễn biến tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế, nhất là những yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cập nhật các kịch bản tăng trưởng phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Trên cơ sở đó, điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Tiến Dũng/VOV.VN
Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI 2 tháng liên tiếp

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI 2 tháng liên tiếp

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI 2 tháng liên tiếp

VOV.VN - Trong gần 2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới 68 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 62 lượt dự án với tổng vốn đầu tư quy đổi đạt trên 4,1 tỷ USD, đưa Bắc Ninh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI.

Bắc Ninh tổng rà soát các hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Bắc Ninh tổng rà soát các hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh về việc kiểm tra, rà soát hồ sơ các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu chung cư, nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu chung cư, nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu rà soát, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội tại các khu chung cư và nhà ở xã hội đã và đang xây dựng trên địa bàn tỉnh.

