Đề nghị hoàn thiện cơ chế phát hiện, xử lý hành vi thông đồng khi đấu giá tài sản

Phát hiện dấu hiệu thông đồng, đấu giá viên phải kịp thời lập biên bản

Chiều 3/10, tại phiên thảo luận hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) cho rằng, điểm d khoản 1 Điều 15 của dự thảo đã quy định đấu giá viên có quyền dừng phiên đấu giá khi phát hiện một số hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để phòng ngừa hiệu quả, cần làm rõ hơn trách nhiệm của đấu giá viên và tổ chức hành nghề đấu giá ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã được xác định.

Đại biểu đề nghị, bổ sung nghĩa vụ của đấu giá viên tại khoản 2 Điều 15. Theo đó, khi phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối, dìm giá, nâng giá hoặc hành vi khác có nguy cơ làm sai lệch kết quả đấu giá, đấu giá viên phải kịp thời lập biên bản, bảo toàn thông tin, tài liệu liên quan và báo cáo tổ chức hành nghề đấu giá để xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên

Cùng với đó, tổ chức hành nghề đấu giá phải có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin do đấu giá viên báo cáo và chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh dấu hiệu vi phạm.

Cũng từ góc độ kiểm soát trách nhiệm trong hoạt động đấu giá, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) đề nghị, duy trì các điều kiện về người đứng đầu và thành viên hợp danh là đấu giá viên tại Điều 19 của dự thảo. Theo đại biểu, doanh nghiệp đấu giá tài sản không hoàn toàn giống doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thông thường, bởi hoạt động đấu giá liên quan đến tài sản công, tài sản thi hành án dân sự, tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và nhiều loại tài sản có giá trị lớn.

Sai phạm trong quá trình tổ chức đấu giá không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều chủ thể, làm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp. Vì vậy, cần có cơ chế kiểm soát ngay từ đầu và trong suốt quá trình hoạt động, chứ không chỉ thực hiện hậu kiểm.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang cho rằng, việc duy trì điều kiện chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân đồng thời là giám đốc và phải là đấu giá viên; công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc phải là đấu giá viên sẽ góp phần gắn trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp với trách nhiệm chuyên môn.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung cơ chế xử lý đối với doanh nghiệp không còn đấu giá viên đáp ứng điều kiện; tăng cường kiểm soát việc quản lý tiền đặt trước và xử lý nghiêm hành vi cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Đức Hùng ((Đoàn ĐBQH TP Bắc Ninh), đề nghị làm rõ khái niệm “hành nghề đấu giá tài sản” tại Điều 4, bởi khoản 4 Điều 14 sử dụng khái niệm này để xác lập giới hạn đối với hoạt động nghề nghiệp của đấu giá viên. Theo đại biểu, cần phân biệt việc đăng ký hành nghề tại một tổ chức với các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn hợp pháp, không làm phát sinh tư cách hành nghề tại tổ chức khác.

Đại biểu nêu tình huống một doanh nghiệp được lựa chọn tổ chức cuộc đấu giá tài sản phức tạp, có nhu cầu mời đấu giá viên giàu kinh nghiệm của tổ chức khác tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ. Nếu người này không trực tiếp điều hành phiên đấu giá, không sử dụng chứng chỉ để đáp ứng điều kiện hoạt động của doanh nghiệp được hỗ trợ thì hoạt động tư vấn đó có bị coi là hành nghề tại tổ chức thứ hai và thuộc phạm vi hạn chế của khoản 4 Điều 14 hay không?

Đại biểu Nguyễn Đức Hùng đề nghị, bổ sung khái niệm hành nghề đấu giá tài sản tại Điều 4, đồng thời chỉnh lý khoản 4 Điều 14 theo hướng mỗi đấu giá viên chỉ được đăng ký hành nghề tại một tổ chức, nhưng cần phân định rõ các hoạt động đào tạo, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn hợp pháp.

Những hoạt động này không được làm phát sinh tư cách hành nghề tại tổ chức khác, không được sử dụng để đáp ứng điều kiện hoạt động của tổ chức đó và không trái quy định về thực hiện hoạt động đấu giá.

Hoàn thiện cơ chế phát hiện, xử lý vi phạm trong đấu giá

Đại biểu Nguyễn Văn Huy cho rằng, cùng với việc làm rõ trách nhiệm của đấu giá viên và tổ chức hành nghề đấu giá khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần hoàn thiện cơ chế ghi nhận, lưu giữ thông tin để phục vụ xác minh, xử lý những hành vi thông đồng, dìm giá tinh vi, khó nhận diện.

Theo đại biểu, các thỏa thuận thông đồng có thể diễn ra trước phiên đấu giá hoặc ngoài phạm vi quan sát trực tiếp của đấu giá viên. Nếu chỉ căn cứ vào diễn biến trả giá tại phiên đấu giá thì có thể bỏ lọt vi phạm, nhất là khi những người tham gia đã thống nhất cách thức ứng xử để che giấu hành vi.

Đại biểu nêu tình huống nhiều người cùng đăng ký tham gia nhưng một số người rút lui hoặc không cạnh tranh theo cách thức bất thường, tạo điều kiện cho một người trúng đấu giá. Tuy nhiên, việc trả giá thấp hoặc không tiếp tục trả giá chưa đủ căn cứ kết luận có hành vi thông đồng mà cần được xem xét cùng các dấu hiệu khác.

Đại biểu Nguyễn Đức Hùng - Đoàn ĐBQH TP Bắc Ninh

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung quy định vào Điều 28 hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết trong quy chế cuộc đấu giá về việc ghi nhận diễn biến trả giá, lập biên bản khi phát hiện dấu hiệu bất thường, lưu giữ tài liệu liên quan và trình tự báo cáo, chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền. Với đấu giá trực tuyến, cần lưu trữ dữ liệu về thời điểm, mức giá, quá trình trả giá và thông tin kỹ thuật để phục vụ kiểm tra, xác minh.

Không dừng ở việc phát hiện và xử lý từng vụ việc, đại biểu Nguyễn Văn Huy cũng đề nghị tăng cường chia sẻ thông tin để ngăn chặn vi phạm tái diễn tại các cuộc đấu giá khác. Theo đại biểu, điểm b khoản 4 Điều 60 của dự thảo đã quy định hủy kết quả đấu giá khi có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá làm sai lệch thông tin về tài sản, hồ sơ hoặc kết quả đấu giá. Tuy nhiên, đây mới là biện pháp xử lý hậu quả.

Đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 58 quy định về trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền với Bộ Tư pháp. Các quyết định xử lý đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá cần được cập nhật, chia sẻ trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia; đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm cung cấp thông tin và cơ chế phối hợp xác minh, xử lý.

Cũng liên quan đến yêu cầu quản lý thống nhất, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang cho rằng, khi phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá về Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu giá viên. Hệ thống này phải được kết nối, cập nhật thường xuyên để các địa phương kiểm soát tình trạng hành nghề, tránh trường hợp người bị thu hồi chứng chỉ ở địa phương này tiếp tục đề nghị cấp tại địa phương khác hoặc hành nghề tại nhiều tổ chức.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Đức Hùng đề nghị làm rõ quy định tại khoản 7 Điều 29 về chuyển tiền đặt trước, đối tượng nhận tiền, việc nộp ngân sách nhà nước và cơ chế đối trừ vào nghĩa vụ thanh toán của người trúng đấu giá. Thời điểm tính thời hạn 3 ngày làm việc cũng cần được quy định rõ, nhất là đối với đấu giá quyền sử dụng đất, khi việc chuyển tiền liên quan đến kết quả phê duyệt và thông tin từ cơ quan thuế.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang đồng thời đề nghị bổ sung cơ chế xử lý trường hợp người trúng đấu giá không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ, trong đó phân định rõ trường hợp xử lý theo hợp đồng và trường hợp hủy kết quả đấu giá.

Các kiến nghị hướng tới hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm trong toàn bộ quá trình đấu giá, bảo đảm giá trúng đấu giá được hình thành từ cạnh tranh thực chất, không phải từ sự thỏa thuận, thao túng giữa những người tham gia.