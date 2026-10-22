English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất giữ lại 10% giá trị hợp đồng để bảo vệ người mua nhà

Thứ Năm, 18:28, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐBQH đề xuất nâng tỷ lệ giá trị hợp đồng giữ lại đến khi người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận từ 5% lên 10%, đồng thời làm rõ cơ chế quản lý, kiểm soát và giải ngân khoản tiền này nhằm tăng trách nhiệm của chủ đầu tư, bảo vệ quyền lợi người mua.


Giữ lại 10% để tăng trách nhiệm của chủ đầu tư

Tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), góp ý về quy định tại Điều 20 dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu Trần Thế Anh (Đoàn ĐBQH Ninh Bình) cơ bản đồng tình với cơ chế chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng mua bán, thuê mua trước khi người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ); 5% còn lại được chuyển vào tài khoản tại tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, từ thực tế triển khai các dự án bất động sản, đại biểu đề nghị, nghiên cứu nâng tỷ lệ giữ lại lên 10% giá trị hợp đồng nhằm tăng trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bảo đảm quyền lợi người mua nhà. Bởi, có trường hợp người dân đã nhận bàn giao nhà, thanh toán gần như toàn bộ giá trị hợp đồng nhưng nhiều năm vẫn chưa được cấp GCN QSDĐ. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền chuyển nhượng, thế chấp và khả năng khai thác giá trị tài sản của người mua.

De xuat giu lai 10 gia tri hop dong de bao ve nguoi mua nha hinh anh 1
Đại biểu Trần Thế Anh - Đoàn ĐBQH Ninh Bình

Đại biểu phân tích, trách nhiệm của chủ đầu tư không chỉ dừng ở việc xây dựng, bàn giao bất động sản mà còn bao gồm hoàn thành các nghĩa vụ về đất đai, xây dựng, tài chính và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý thuộc trách nhiệm của mình để người mua được cấp GCN QSDĐ theo quy định. Vì vậy, việc nâng tỷ lệ giữ lại lên 10% sẽ tạo động lực kinh tế rõ ràng hơn, thúc đẩy chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với khách hàng, thay vì để người mua phải chờ đợi kéo dài sau khi đã hoàn thành phần lớn nghĩa vụ thanh toán.

Trần Thế Anh cũng lưu ý, vấn đề không chỉ nằm ở tỷ lệ tiền giữ lại mà còn ở điều kiện giải ngân. Theo dự thảo, khoản tiền này có thể được chuyển cho chủ đầu tư khi người mua nhận GCN QSDĐ hoặc đồng ý tự thực hiện thủ tục cấp.

Trong trường hợp người mua tự làm thủ tục, chủ đầu tư chỉ được nhận khoản tiền giữ lại sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ pháp lý thuộc trách nhiệm của mình và bàn giao hồ sơ hợp lệ. Việc người mua đồng ý tự thực hiện thủ tục không thể trở thành căn cứ miễn trừ trách nhiệm của chủ đầu tư khi vướng mắc pháp lý của dự án chưa được giải quyết.

Ngoài ra, cần chỉnh lý quy định đối với trường hợp thuê mua, bảo đảm quyền lợi của người nhận chuyển nhượng hợp đồng; đồng thời đánh giá tác động của mức giữ lại 10% đến dòng tiền và chi phí vốn của doanh nghiệp. Với những trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nhưng việc cấp GCN QSDĐ chậm do nguyên nhân khách quan, không thuộc trách nhiệm của mình, cần có cơ chế xử lý phù hợp để bảo đảm quyền lợi các bên.

Làm rõ cơ chế quản lý, kiểm soát khoản tiền giữ lại

Cùng quan tâm đến quy định giữ lại một phần giá trị hợp đồng đến khi người mua được cấp Giấy chứng nhận, đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn ĐBQH TP.HCM), cho rằng dự thảo cần làm rõ cơ chế quản lý và kiểm soát khoản tiền này.

De xuat giu lai 10 gia tri hop dong de bao ve nguoi mua nha hinh anh 2
Đại biểu Trần Anh Tuấn - Đoàn ĐBQH TP.HCM

Theo đại biểu, với quy định hiện nay, khi người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận, chủ đầu tư được thu tối đa 95% giá trị hợp đồng; 5% còn lại được chuyển vào tài khoản tại tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, dự thảo chưa làm rõ người mua có quyền kiểm soát tài khoản hay chỉ tổ chức tín dụng thực hiện việc quản lý, kiểm soát. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với khoản tiền được giữ lại cũng cần được quy định cụ thể hơn.

Đại biểu cho rằng, nếu thiếu cơ chế quản lý minh bạch, việc chuyển 5% giá trị hợp đồng vào tài khoản tại tổ chức tín dụng chưa chắc đã bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người mua nhà. Vì vậy, dự thảo cần xác định rõ chủ thể quản lý tài khoản, quyền hưởng lãi phát sinh, điều kiện và trách nhiệm giải ngân, cũng như phương án xử lý những rủi ro có thể phát sinh đối với khoản tiền gửi.

"Việc quy định rõ các nội dung này không chỉ giúp bảo vệ người mua mà còn tạo cơ sở pháp lý để các bên thực hiện hợp đồng, hạn chế tranh chấp trong quá trình thanh toán và bàn giao nhà", đại biểu nhấn mạnh.

 

Vân Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ đầu tư “tung chiêu” áp dụng chính sách tài chính cho người mua nhà
Chủ đầu tư “tung chiêu” áp dụng chính sách tài chính cho người mua nhà

VOV.VN - Trong bối cảnh sức mua có dấu hiệu chững lại, các chủ đầu tư đang sử dụng nhiều chính sách bán hàng để hỗ trợ thanh khoản thay vì giảm trực tiếp giá niêm yết.

Chủ đầu tư “tung chiêu” áp dụng chính sách tài chính cho người mua nhà

Chủ đầu tư “tung chiêu” áp dụng chính sách tài chính cho người mua nhà

VOV.VN - Trong bối cảnh sức mua có dấu hiệu chững lại, các chủ đầu tư đang sử dụng nhiều chính sách bán hàng để hỗ trợ thanh khoản thay vì giảm trực tiếp giá niêm yết.

Hơn 1.000 khách hàng bốc thăm mua nhà ở xã hội ở Đà Nẵng
Hơn 1.000 khách hàng bốc thăm mua nhà ở xã hội ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 15/10, tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, hơn 1.000 khách hàng tham gia bốc thăm quyền mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội B5 Hòa Xuân do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu tổ chức.

Hơn 1.000 khách hàng bốc thăm mua nhà ở xã hội ở Đà Nẵng

Hơn 1.000 khách hàng bốc thăm mua nhà ở xã hội ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 15/10, tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, hơn 1.000 khách hàng tham gia bốc thăm quyền mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội B5 Hòa Xuân do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu tổ chức.

Người dân núi Một ở Gia Lai nơm nớp lo sập nhà mỗi khi mưa to
Người dân núi Một ở Gia Lai nơm nớp lo sập nhà mỗi khi mưa to

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa hàng chục hộ dân sống trên sườn và dưới chân núi.

Người dân núi Một ở Gia Lai nơm nớp lo sập nhà mỗi khi mưa to

Người dân núi Một ở Gia Lai nơm nớp lo sập nhà mỗi khi mưa to

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa hàng chục hộ dân sống trên sườn và dưới chân núi.

Bỏ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội là bất cập
Bỏ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội là bất cập

VOV.VN - Góp ý Dự thảo Luật Nhà ở, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị giữ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội, đồng thời đề xuất giao UBND cấp tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm căn hộ dành riêng cho cán bộ, công chức nhằm giải quyết nhu cầu an cư cấp bách.

Bỏ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội là bất cập

Bỏ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội là bất cập

VOV.VN - Góp ý Dự thảo Luật Nhà ở, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị giữ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội, đồng thời đề xuất giao UBND cấp tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm căn hộ dành riêng cho cán bộ, công chức nhằm giải quyết nhu cầu an cư cấp bách.

Hứa hẹn "suất ngoại giao" khi mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt 64 tỷ đồng
Hứa hẹn "suất ngoại giao" khi mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt 64 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn cam kết "suất ngoại giao", "chắc chắn mua trúng" các suất nhà ở xã hội, Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh đã chiếm đoạt tiền đặt cọc của 152 bị hại với tổng số tiền 64 tỷ đồng.

Hứa hẹn "suất ngoại giao" khi mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt 64 tỷ đồng

Hứa hẹn "suất ngoại giao" khi mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt 64 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn cam kết "suất ngoại giao", "chắc chắn mua trúng" các suất nhà ở xã hội, Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh đã chiếm đoạt tiền đặt cọc của 152 bị hại với tổng số tiền 64 tỷ đồng.

Phú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi
Phú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 bị can trong 2 vụ án liên quan đến hành vi làm giả nhiều tài liệu, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi chính sách, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn.

Phú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi

Phú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 bị can trong 2 vụ án liên quan đến hành vi làm giả nhiều tài liệu, hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi chính sách, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn.

 
Giáo dục
Tư vấn Luật