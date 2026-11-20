Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo Nghị định về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước, thay thế Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002. Dự thảo đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn ưu đãi, đồng thời đơn giản hóa thủ tục và tăng khả năng xử lý rủi ro tín dụng.

Việc xây dựng Nghị định mới nhằm bảo đảm chính sách tín dụng phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội và hệ thống pháp luật hiện hành, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian tới.

Dự thảo đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn ưu đãi (Ảnh minh họa: KT)

Theo Bộ Tài chính, nguồn vốn ưu đãi tiếp tục hướng đến hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, học tập, cải thiện nhà ở và nâng cao đời sống. So với tín dụng thương mại, tín dụng chính sách có những điều kiện ưu đãi phù hợp hơn với khả năng tài chính của người vay.

Nhiều cơ chế ưu đãi về lãi suất, điều kiện vay vốn

Về điều kiện vay, dự thảo quy định theo từng nhóm đối tượng. Trong đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo và người vay vốn học tập được hưởng điều kiện thuận lợi hơn, không phải có tài sản bảo đảm, chứng minh khả năng tài chính trả nợ hoặc xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi như một số nhóm khách hàng khác.

Đối với lãi suất, các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục áp dụng mức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định. Điểm mới là dự thảo bổ sung cơ chế điều chỉnh lãi suất khi thị trường có biến động lớn, bảo đảm việc điều chỉnh tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) kịp thời, linh hoạt, phù hợp với thực tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế miễn, giảm lãi đối với khách hàng gặp rủi ro do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế. Chính sách này nhằm giảm áp lực trả nợ, hỗ trợ người vay khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Mức vốn và thời hạn vay tối đa của từng chương trình tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. NHCSXH sẽ căn cứ nhu cầu sử dụng vốn, mục đích vay và khả năng trả nợ để xem xét, quyết định mức vay, thời hạn cụ thể.

Đẩy mạnh số hóa, phân cấp xử lý nợ rủi ro

Về phương thức cho vay, NHCSXH tiếp tục triển khai cho vay trực tiếp hoặc cho vay trực tiếp có ủy thác một số công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, kết hợp hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn và hệ thống điểm giao dịch. Mô hình này giúp đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng thời giảm thời gian và chi phí tiếp cận vốn.

Mở rộng thẻ tín dụng nội địa, tạo thêm cơ hội tiếp cận vốn cho người lao động VOV.VN - Gần 53 triệu lao động có việc làm nhưng không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận tín dụng ngân hàng. Mở rộng thẻ tín dụng nội địa được kỳ vọng tạo thêm kênh tài chính an toàn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của người lao động.

Một nội dung đáng chú ý khác là cải cách thủ tục hành chính và số hóa quy trình cho vay. Theo dự thảo, hồ sơ, thủ tục vay vốn phải đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện. Các khâu cho vay, giải ngân, thu nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro tín dụng từng bước được số hóa.

Việc xác thực thông tin người vay được ưu tiên thực hiện thông qua kết nối, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. NHCSXH có trách nhiệm chủ động sử dụng thông tin đã được số hóa, chỉ yêu cầu khách hàng bổ sung hoặc xác nhận khi dữ liệu chưa có, chưa cập nhật hoặc chưa thể khai thác theo quy định.

Đối với xử lý rủi ro tín dụng, dự thảo quy định các nguyên tắc, biện pháp, thẩm quyền và trách nhiệm xử lý nợ tại NHCSXH, bao gồm cả các khoản vay từ nguồn vốn ủy thác, tài trợ. Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định cụ thể quy chế xử lý nợ bị rủi ro để bảo đảm thống nhất trong triển khai.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong xử lý nợ. Theo đó, Hội đồng quản trị NHCSXH xem xét, quyết định việc xóa nợ cho khách hàng trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc NHCSXH. Tổng Giám đốc NHCSXH quyết định việc khoanh nợ đối với khách hàng theo đề nghị của chi nhánh NHCSXH.

"Việc hoàn thiện Nghị định tiếp tục khẳng định tính ưu việt và nhân văn của tín dụng chính sách xã hội, lấy mục tiêu hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách làm trọng tâm; góp phần giảm nghèo, thoát nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế và ổn định chính trị, xã hội của đất nước", Bộ Tài chính nhấn mạnh.